Valeria Piazza sorprende al anunciar su salida de "América Hoy" en vivo: "Lo di todo"

¡Adiós inesperado! La conductora y modelo Valeria Piazza sorprendió a todos los televidentes al anunciar en vivo su salida del programa "América Hoy". Con mucha emoción, explicó que la decisión se debe a nuevos proyectos y compromisos que ya no puede postergar.

Valeria Piazza se despide EN VIVO de "América Hoy"

Una noticia impactante dejó en shock a los seguidores de "América Hoy". La conductora Valeria Piazza anunció en vivo que se despide del programa para iniciar nuevos proyectos profesionales. Con emoción y un poco de nervios, la ex Miss Perú explicó que esta etapa llega a su fin, aunque no descarta volver en el futuro.

Una salida que nadie veía venir. Este viernes 3 de octubre, Valeria tomó la palabra en pleno programa y reveló que su participación en el magazine iba a ser más corta, pero que decidió quedarse un tiempo adicional porque disfrutó mucho la experiencia.

"Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en América Hoy. De hecho iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga", confesó frente a cámaras.

El anuncio sorprendió a todos, incluso a sus compañeros, que no esperaban que ese día fuera su despedida. Valeria explicó que su decisión está relacionada con compromisos que ya tenía firmados y que no podía seguir postergando.

"Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos", aseguró la modelo.

Aunque su salida es definitiva por ahora, Valeria no cerró del todo las puertas a una posible vuelta. La conductora dejó en claro que en televisión nada está escrito y que todo depende de las oportunidades que se presenten.

"Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver qué pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado todo esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo. Más que compañeros somos amigos", comentó con una sonrisa.

Valeria se quiebra por regalo en despedida

La despedida estuvo cargada de emociones. Sus compañeros del magazine no dejaron pasar la oportunidad para dedicarle palabras de cariño.

Ethel Pozo, visiblemente afectada, le dijo: "Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito". Ante esas palabras, Valeria casi llora en vivo y con la voz entrecortada respondió: "Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá. He aprendido muchísimo de la televisión este año, he crecido en la carrera y en la conducción".

Un ciclo que se cierra. El adiós de Valeria Piazza marca el cierre de una etapa importante en su carrera. Durante su paso por "América Hoy", se ganó el cariño del público con su estilo fresco, divertido y siempre profesional.

En conclusión, aunque deja la conducción del programa, Valeria deja claro que vienen grandes proyectos en su vida profesional. Sus seguidores ahora esperan verla brillar en otros escenarios y, quién sabe, tal vez regresar al magazine más adelante, pues aseguró que cuando la necesiten, ella estaría allí.