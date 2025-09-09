Janet se queja de video donde sale su papada y Valeria Piazza la destruye: "No hay buenos ángulos"

Una divertida pero picante escena se vivió en el set de "América Hoy" cuando Janet Barboza se quejó públicamente de un video donde, según ella, no salió favorecida. Sin embargo, lo que parecía un comentario ligero terminó en una inesperado dardo de Valeria Piazza que dejó a varios sorprendidos.

Janet se queja de video y Valeria Piazza la fulmina

Janet Barboza sorprendió en "América Hoy" al quejarse de un video en el que, según ella, no salió bien. Lo que parecía un comentario sin mayor importancia terminó convirtiéndose en un cruce inesperado cuando Valeria Piazza le lanzó una respuesta directa que dejó a más de uno con la boca abierta.

Todo empezó cuando Janet Barboza no dudó en mostrar su incomodidad en plena transmisión en vivo por un video de GV Producciones, donde la grabaron con un mal ángulo. Afirmó que pidió que elimien el video.

"Lo peor es como que la community manager de GV como es bajita viene, me poncha y me saca solo la papada. Entonces yo no voy a decir que eso es discriminación. Dicho sea de paso, por favor, yo quisiera que ya eliminen ese video, porque de verdad", dijo con evidente fastidio.

Intrigada, Valeria preguntó por el clip. Janet explicó que se trataba de uno reciente donde habló de chicharrón y salía su papada.

"¿Qué video?", cuestionó Valeria. "Me hicieron el día de ayer hablando de chicharrón. Como Olenka es bajita y yo soy un poco más alta, me graba de abajo con toda la papada en su máxima expresión. Entonces, no me ha hecho caso, le mandé un inbox y tampoco lo ha eliminado", contó indignada.

Pero la respuesta de Valeria fue lo que encendió la polémica. Sin filtro, comentó que Janet Barboza no tenía muchos buenos ángulos de dónde escoger.

"Pero señora, tampoco es que tenga muchos ángulos buenos para elegir, ¿no? Obviamente", soltó Valeria. De inmediato, las cámaras enfocaron la cara de sorpresa de Janet, quien no pudo ocultar su incomodidad. Mientras tanto, Edson Dávila intervino entre risas: "Uy no, uy no, Valeria, no estás ayudando en nada".

El comentario causó carcajadas en el set, pero también dejó un aire de tensión que no pasó desapercibido. Sin embargo, Janet Barboza no se quedó callada.

Janet Barboza se defiende

Fiel a su estilo, Janet Barboza respondió a Valeria Piazza con ironía y seguridad. La conductora aseguró que, si ambas desfilaban en bikini, ella se robaría todas las miradas.

"Mira, Valeria Piazza. Yo me paro al lado tuyo en bikini, desfilamos las dos y créeme que me van a mirar más a mí y yo sí me saco el pareo", dijo entre risas y aplausos del público. Valeria, sorprendida, solo atinó a decir: "Mejor no digo nada".

La escena rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los televidentes. En redes sociales, muchos comentaron lo directa que fue Valeria y aplaudieron la seguridad de Janet al defenderse.

En conclusión, lo que empezó como una queja por un mal ángulo terminó siendo un divertido enfrentamiento en vivo entre Janet Barboza y Valeria Piazza. Ambas demostraron que hasta los ángulos de cámara pueden ser motivo de polémica, y cuando se trata de Janet, ¡las respuestas nunca faltan!