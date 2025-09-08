RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Qué fuerte!

Madre de Milenka arremete contra Janet Barboza: "Vieja, como se va igualar a una niña"

La polémica entre Milenka Nolasco y Janet Barboza subió de tono tras la reacción de la madre de la influencer, quien respondió con fuertes calificativos en una transmisión en vivo.

Madre de Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza
Madre de Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza (Composición Karibeña)
08/09/2025

El escándalo de Milenka Nolasco tras su visita al cementerio Presbítero Maestro sigue dando que hablar. El programa América Hoy abordó el tema en los últimos días, pero al parecer los comentarios de Janet Barboza no le cayeron bien a la madre de la influencer, quien arremetió contra la conductora.

Madre de Milenka Nolasco la defiende de Janet Barboza

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Milenka y su madre opinaron sobre los comentarios que Janet hizo en América Hoy, luego de la denuncia de la trabajadora del cementerio que perdió su empleo a raíz del En Vivo en Kick de Milenka.

Los fans de Milenka le sugirieron a su madre invitar a Janet Barboza a una transmisión en vivo y, en un inicio, ella se mostró emocionada por tener a "las Rulitos". "Buena idea, causa, la voy a invitar a mi programa, a mi 'Cocinando'", expresó.

Sin embargo, después Milenka le hizo escuchar unos audios donde Janet lanzaba un fuerte comentario sobre la streamer. Eso cambió completamente el tono de la madre de Milenka, quien empezó a dirigirse con duros calificativos hacia la conductora.

"Oye, esa vieja co... (mami, defiéndeme, yo no me puedo igualar, porque ella es mayor de edad, pero tú...) oye, ¿cómo una... se va a igualar a una niña? ¿Payasada? Payasada lo que haces tú ahí hablando hu...", señaló.

Milenka Nolasco se disculpa por polémico live en cementerio, pero guía la contradice: "Que no engañe"
Lee también

Milenka Nolasco se disculpa por polémico live en cementerio, pero guía la contradice: "Que no engañe"

Janet Barboza tomó con calma los comentarios de la madre de Milenka y aseguró que ahora entiende por qué esta, en ocasiones, tiene opiniones desatinadas, dejando entrever que lo habría aprendido de su madre.

Milenka se disculpa por Kick en cementerio

La streamer Milenka Nolasco se ha vuelto tendencia luego de transmitir en vivo desde el Cementerio Presbítero Maestro junto a Emil. El live en la plataforma Kick terminó en tremendo problema, ya que la guía Wendy, quien acompañó el recorrido, fue suspendida de su turno nocturno tras la visita no autorizada.

Milenka pide disculpas. Al enterarse de que la guía fue perjudicada, Milenka decidió hablar y asegurar que nunca tuvo mala intención. Según contó, ellos solo fueron invitados a hacer el recorrido y no sabían nada de permisos.

Milenka es acusada de hacer 'live' en Kick sin consentimiento en cementerio: Su guía fue despedida
Lee también

Milenka es acusada de hacer 'live' en Kick sin consentimiento en cementerio: Su guía fue despedida

"En este caso, Emil y yo no hemos quedado en nada con el cementerio, con el personal ni nada de eso. Simplemente a nosotros nos dijeron: 'Vengan, vamos a hacer stream, acá tenemos sus disfraces y ya'", mencionó para "América Hoy".

De esta manera, el enfrentamiento entre la madre de Milenka Nolasco y Janet Barboza ha generado gran repercusión en redes sociales. Mientras los seguidores toman partido, la conductora de América Hoy optó por mantener la calma, dejando entrever que no pretende alimentar más la controversia pública.

 

Temas relacionados Janet Barboza Kick madre Milenka Nolasco pelea

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Pamela López sobre pensión de 12 mil soles de Christian Cueva: "La que es mamá va a entender"

últimas noticias
Karibeña