Madre de Milenka arremete contra Janet Barboza: "Vieja, como se va igualar a una niña"

El escándalo de Milenka Nolasco tras su visita al cementerio Presbítero Maestro sigue dando que hablar. El programa América Hoy abordó el tema en los últimos días, pero al parecer los comentarios de Janet Barboza no le cayeron bien a la madre de la influencer, quien arremetió contra la conductora.

Madre de Milenka Nolasco la defiende de Janet Barboza

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Milenka y su madre opinaron sobre los comentarios que Janet hizo en América Hoy, luego de la denuncia de la trabajadora del cementerio que perdió su empleo a raíz del En Vivo en Kick de Milenka.

Los fans de Milenka le sugirieron a su madre invitar a Janet Barboza a una transmisión en vivo y, en un inicio, ella se mostró emocionada por tener a "las Rulitos". "Buena idea, causa, la voy a invitar a mi programa, a mi 'Cocinando'", expresó.

Sin embargo, después Milenka le hizo escuchar unos audios donde Janet lanzaba un fuerte comentario sobre la streamer. Eso cambió completamente el tono de la madre de Milenka, quien empezó a dirigirse con duros calificativos hacia la conductora.

"Oye, esa vieja co... (mami, defiéndeme, yo no me puedo igualar, porque ella es mayor de edad, pero tú...) oye, ¿cómo una... se va a igualar a una niña? ¿Payasada? Payasada lo que haces tú ahí hablando hu...", señaló.

Janet Barboza tomó con calma los comentarios de la madre de Milenka y aseguró que ahora entiende por qué esta, en ocasiones, tiene opiniones desatinadas, dejando entrever que lo habría aprendido de su madre.

Milenka se disculpa por Kick en cementerio

La streamer Milenka Nolasco se ha vuelto tendencia luego de transmitir en vivo desde el Cementerio Presbítero Maestro junto a Emil. El live en la plataforma Kick terminó en tremendo problema, ya que la guía Wendy, quien acompañó el recorrido, fue suspendida de su turno nocturno tras la visita no autorizada.

Milenka pide disculpas. Al enterarse de que la guía fue perjudicada, Milenka decidió hablar y asegurar que nunca tuvo mala intención. Según contó, ellos solo fueron invitados a hacer el recorrido y no sabían nada de permisos.

"En este caso, Emil y yo no hemos quedado en nada con el cementerio, con el personal ni nada de eso. Simplemente a nosotros nos dijeron: 'Vengan, vamos a hacer stream, acá tenemos sus disfraces y ya'", mencionó para "América Hoy".

De esta manera, el enfrentamiento entre la madre de Milenka Nolasco y Janet Barboza ha generado gran repercusión en redes sociales. Mientras los seguidores toman partido, la conductora de América Hoy optó por mantener la calma, dejando entrever que no pretende alimentar más la controversia pública.