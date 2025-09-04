Laura Mau fulmina a Leslie Shaw y cuestiona sus peleas con otros artistas: "El legado se respeta"

¡Se encendió la polémica! Laura Mau no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra Leslie Shaw, poniendo en duda su talento y cuestionando la forma en la que se enfrenta a otros artistas del medio. Sus palabras desataron debate en pleno programa de "América Hoy".

Laura Mau arremete contra Leslie Shaw

La cantante Laura Mau no se guardó nada y criticó con todo a Leslie Shaw. La artista puso en duda su talento y cuestionó sus continuas peleas con otros personajes de la farándula. Fue invitado al programa "América Hoy", donde no tuvo reparos en dar su punto de vista sobre Leslie Shaw.

"Leslie Shaw, para mí en particular, ella tiene su arranque de lo que le dé la gana, pero para mí ella no canta. Apoyo que te pongas a estudiar un poquito más. La bronca y la madrina que tiene defendiéndola en otro canal de televisión es un problema que a la fuerza no se hacen artistas", dijo la cantante, encendiendo de inmediato la polémica.

Sus palabras sorprendieron a muchos, pues Leslie ha sabido hacerse un lugar en la música, incluso trabajando con artistas internacionales. Pero Laura no se quedó ahí. También apuntó contra la manera en la que Leslie suele referirse a otros.

"No puede estar hablando. Crítica es criticar a alguien para poner como un consejo y hablar las cosas claras es muy diferente. Pero Leslie Shaw discrimina a los artistas 'Ay angurrienta', 'ay qué feo se viste', así eso no va", sentenció.

Valeria Piazza, que estaba en el set, intentó bajarle el tono a la polémica al recordar que Leslie Shaw logró internacionalizarse con "La Faldita" con Mau y Ricky, cantar junto a Thalía y dejar en alto el nombre del Perú. Laura Mau insistió en que no se puede comparar a todos los cantantes con la misma vara.

"Cada artista se valoriza por su género. Aquí no van a poner chocolate con palta y mango y ají", comentó con un ejemplo peculiar.

Jean Paul Santa María comentó que Leslie Shaw era la primera cantante en presentarse con sinusitis, lo que provocó el comentario de Laura Mau, quien le dio la razón.

"Leslie Shaw es la primera cantante que canta con sinusitis", mencionó Jean Paul. Laura respondió: "Sí es verdad".

Laura pide respeto a los maestros de la música

Al final, Laura Mau fue clara en su mensaje: los nuevos artistas deben tener respeto por quienes ya tienen recorrido en el medio. Resaltó su actual cargo relacionado a la música.

"Yo lo que quiero aclarar es algo ah. El respeto de los artistas nuevos a los maestros, divas, divos, empresarios, reinas, reyes y lo que es el legado hay que respetar señores. ¿Okay? Hay que respetar y con conocimiento, por algo soy secretaria general de un sindicato de artistas músicos por todo el Perú", afirmó.

En conclusión, Laura Mau arremetió contra Leslie Shaw. La artista dejó bien en claro que no está dispuesta a pasar por alto lo que considera una falta de respeto a la trayectoria y al trabajo de quienes ya hicieron historia en la música.