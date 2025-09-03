Carlos Cacho responde a Leslie Shaw tras criticar el maquillaje de Marisol: "Está bastante agresiva y alterada"

Hace unos días, Marisol lanzó un nuevo tema con Yahaira Plasencia, pero Leslie Shaw no dudó en criticar inmediatamente donde resaltó que le habrían maquillado mal a la 'Faraona'. Ahora, Carlos Cacho sale a responderle y afirma que cuenta con una impecable trayectoria que lo respalda.

Carlos Cacho responde a Leslie Shaw

El maquillador Carlos Cacho llegó hoy al programa 'Todo se filtra' para responder de manera directa las críticas que Leslie Shaw viene realizando a su trabajo. Ya que la 'gringa' despotricó contra el maquillaje de la 'Faraona' en su más reciente videoclip.

Es así como el artista expresó que cuenta con una amplia trayectoria en el rubro de la belleza y que además, es embajador de lujosas marcas internacionales de maquillaje y más. Así mismo, comenta que está sorprendido con la actitud tan agresiva de la 'gringa', ya que estaría peleándose con varios personajes en el Perú.

"Hace muchísimos años soy embajador de la marca más fina de maquillaje en el mundo 'Guerlain' de París. Estoy sorprendido un poco con la actitud de Leslie porque la noto bastante agresiva, alterada, acelerada. Me parecía una chica súper linda y cool, pero últimamente la noto eufórica, fosforito", expresó.

Incluso, afirmó que no tiene por qué responderle a la intérprete de "La Faldita" porque siempre ha marcado la pauta en el país formando una reconocida trayectoria dentro de la farándula, que no está en cuestión porque tiene el apoyo de muchos.

"Yo nunca le voy a contestar a Leslie porque soy un profesional que tiene 35 años de carrera, además marcando la pauta en el país. Mi carrera no está en discusión", comentó.

'Saca cara' por Marisol

Como se recuerda, Carlos Cacho también participó en la grabación de 'Mala Amiga' de Marisol y ha mantenido una amistad con la cantante desde hace mucho tiempo, maquillándola en múltiples ocasiones. Por ello, no dudó en resaltar la exitosa y reconocida trayectoria que tiene la 'Faraona' en el Perú y en la cumbia.

"La señora Marisol es una artista consagrada que es la diva de la cumbia peruana", agregó el maquillador en el programa de TV.

De esta manera, Carlos Cacho deja en claro que la carrera de Marisol es indiscutible, al igual que la suya pues leva más de 35 años ejerciendo como maquillador de muchos artistas peruanos e internacionales. Por eso, cuestiona la actitud que tiene Leslie Shaw de querer pelearse con todo el mundo.