Pedro Gallese mantiene la ilusión de llegar al Mundial previo al Uruguay vs. Perú: "Llegamos con chances"

La selección peruana tiene una cita clave este jueves 4 de agosto en Montevideo ante Uruguay (6:30 p.m.), en un partido decisivo que podría acercar al equipo al repechaje rumbo al Mundial 2026. Pedro Gallese, arquero y referente de la 'blanquirroja', aseguró que el equipo mantiene la esperanza de alcanzar la cita mundialista y que luchará hasta el final por cumplir ese objetivo.

Gallese advierte que será un reto complicado

En declaraciones desde el predio de Peñarol, Gallese se mostró consciente de la dificultad del compromiso, pero mantuvo un mensaje de optimismo hacia la afición. El portero resaltó que cualquier error podría comprometer las opciones de Perú, y enfatizó la importancia de tomar el encuentro como una final.

"Llegamos a la última fecha FIFA con chances, sé que será duro y difícil, pero en el fútbol se han visto muchas cosas difíciles. El grupo está con ilusión, muchas caras nuevas que tienen ganas de dejar todo por el equipo. Primero enfrentaremos este partido como una final y luego pensaremos en lo que viene", afirmó Gallese.

El arquero también destacó la presencia de nuevos jugadores en la convocatoria de Óscar Ibáñez. Según él, estos futbolistas aportan energía y determinación, con la misma meta que los más experimentados: dar la sorpresa en el estadio Centenario, escenario donde Perú no gana por Eliminatorias CONMEBOL desde 2004.

"Más que un recambio, lo veo como una oportunidad, la oportunidad de volver a un Mundial. Sé que es difícil, pero para Perú siempre lo ha sido. La oportunidad está ahí, depende de nosotros tomarla, por lo que mañana es el primer paso para dar", señaló el golero.

Óscar Ibáñez y la continuidad en el proceso

Consultado sobre su permanencia al frente de la selección, el entrenador Óscar Ibáñez evitó dar certezas y se enfocó en el partido ante Uruguay. Desde su llegada, el equipo sumó cinco puntos: un triunfo sobre Bolivia, dos empates ante Colombia y Ecuador, y una derrota frente a Argentina.

"Lo que viene se verá, como lo comenté la vez pasada con Agustín (Lozano). Teníamos el compromiso de seguir hasta noviembre y bueno, después se verá. Lo importante es el partido que tenemos mañana, llegar de la mejor manera", sostuvo Ibáñez, resaltando que la concentración total del plantel está puesta en el duelo en Montevideo.

En conclusión, La selección peruana encara uno de los partidos más importantes de las Eliminatorias con un equilibrio entre cautela y esperanza. Gallese confía en la entrega del equipo, incluso con la inclusión de nuevas caras, mientras Ibáñez mantiene el enfoque en el presente sin adelantar decisiones sobre su futuro.