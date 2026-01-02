Hernán Barcos fue oficializado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "Listos para navegar hacia la gloria"

Hernán Barcos seguirá en el fútbol peruano y fue anunciado como nuevo jugador del FC Cajamarca, reciente ascendido a la Liga 1. El delantero argentino afrontará el torneo 2026 tras cerrar su etapa en Alianza Lima y se medirá a su exequipo, en un fichaje que ya genera expectativa entre los hinchas.

Hernán Barcos es presentado como flamante refuerzo de FC Cajamarca

El propio club cajamarquino confirmó la llegada de Hernán Barcos a través de sus redes sociales oficiales, marcando un momento histórico para la institución. El delantero, de amplia trayectoria internacional y con pasado reciente en Alianza Lima, se suma al proyecto deportivo del elenco que logró el ascenso tras consagrarse campeón de la Liga 2 en la temporada anterior.

La institución no escatimó en elogios al darle la bienvenida al atacante argentino, destacando el impacto que su fichaje representa tanto a nivel deportivo como simbólico.

"Es oficial. El 'Pirata' ha arribado a nuestra ciudad. Hoy no es un día cualquiera para nuestra institución deportiva y nuestra amada hinchada. Hoy, un sueño que muchos veíamos lejano se ha convertido en una gloriosa realidad. Damos la bienvenida oficial a la familia del FC Cajamarca a un verdadero depredador futbolístico, al hombre que nos robará gritos de gol con cada toque...¡Hernán, el 'Pirata' Barcos!", publicó el club en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el llamado 'Caballo Negro' de la temporada resaltó la jerarquía del delantero y el esfuerzo dirigencial que permitió concretar su llegada.

"Gracias al esfuerzo titánico que ha realizado nuestra dirigencia, hoy contamos con un futbolista de la talla y trayectoria internacional. Este es un gesto que demuestra ambición, eleva nuestro estándar y nos llena de esperanza para lo que viene", añadieron desde la institución, subrayando el mensaje de crecimiento y competitividad de cara a su debut en la Liga 1.

El club también aprovechó el anuncio para convocar a su hinchada a involucrarse aún más con el equipo, considerando que la llegada de un jugador de la experiencia de Barcos representa una oportunidad única para consolidarse en la élite del fútbol nacional.

"El Pirata no solo trae goles; trae experiencia, liderazgo y ese espíritu guerrero que tanto necesitamos. ¡Su mirada de campeón ya está aquí y estamos listos para navegar juntos hacia la gloria!", resaltó la institución.

FC Cajamarca se refuerza para su estreno en la Liga 1

Fundado en 2003, el FC Cajamarca afrontará en 2026 un desafío histórico al disputar por primera vez el torneo de Primera División. El equipo logró el ascenso tras coronarse campeón de la Liga 2 en la temporada 2025 y ahora apunta a consolidar un plantel competitivo que le permita ser protagonista en su debut en la máxima categoría.

Bajo la dirección técnica de Carlos Silvestri, la dirigencia viene apostando por futbolistas de recorrido y experiencia en el fútbol nacional. A la llegada de Hernán Barcos se suma también la incorporación de Pablo Lavandeira, otro jugador con pasado reciente en Alianza Lima y el futbolista ecuatoriano, Jonatan Betancourt lo que evidencia la intención del club de elevar su nivel para afrontar la Liga 1 con mayores garantías.

El FC Cajamarca apuesta por un proyecto que mezcla la ilusión de un debutante con la experiencia de futbolistas acostumbrados a la Liga 1. Referentes como Hernán Barcos serán claves por su aporte goleador y liderazgo, en un plantel que afrontará por primera vez a los grandes del fútbol peruano.

En colusión, la llegada de Hernán Barcos al FC Cajamarca se perfila como uno de los fichajes más llamativos para la Liga 1 2026. El delantero argentino afrontará un nuevo reto con el club debutante en Primera División, que apunta a destacar con un proyecto ambicioso, en una temporada que también lo llevará a enfrentar a Alianza Lima.