Alianza Lima supera a Universitario como el mejor club peruano del 2025 en prestigioso ranking internacional

Alianza Lima finalizó un 2025 lleno de contrastes, con actuaciones destacadas en torneos internacionales pero con altibajos en la Liga 1 que generaron descontento entre sus hinchas. Pese a no mantenerse como líder del campeonato local, los victorianos lograron posicionarse como el equipo peruano mejor ubicado en un prestigioso ranking mundial, superando a su histórico rival Universitario.

Alianza Lima se impone en ranking internacional

Aunque los objetivos en la Liga 1 no se cumplieron, la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana le permitió obtener un reconocimiento global. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su listado de los clubes más destacados de 2025, colocando a los blanquiazules en la posición 103 a nivel mundial, convirtiéndose en el peruano mejor posicionado.

Con 155 puntos, los de La Victoria superan ampliamente a Universitario, que quedó en el puesto 181 con 111 unidades. En el contexto sudamericano, Alianza Lima ocupa el lugar 25, mientras que su clásico rival aparece en la posición 49.

Otros equipos peruanos también aparecen en el ranking: Cienciano del Cusco quedó en la posición 249 con 88 puntos tras clasificar a octavos de la Copa Sudamericana; FBC Melgar se ubicó en el puesto 311, y Sporting Cristal cerró el 2025 en la casilla 378 debido a su irregular desempeño.

Próximos desafíos para Alianza Lima

Tras cerrar el año, los jugadores disfrutan de sus vacaciones junto a sus familias, preparándose para la pretemporada que comenzará el 2 de enero bajo las órdenes de Pablo Guede. Durante enero, Alianza Lima participará en el torneo amistoso internacional Serie Río de la Plata, una competencia que servirá para afinar detalles de cara a la siguiente temporada.

Luego, el equipo volverá a la capital para enfrentar un atractivo duelo ante Inter de Miami, con Lionel Messi en el plantel, durante la tradicional Noche Blanquiazul 2026. Posteriormente, los victorianos comenzarán la Liga 1 y se prepararán para disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde se medirán ante Sportivo 2 de Mayo, buscando mantener su prestigio internacional.

En conclusión, a pesar de los altibajos en la Liga 1, Alianza Lima cerró el 2025 consolidándose a nivel internacional. El reconocimiento de la IFFHS refleja el impacto positivo de sus torneos continentales, posicionando al club por encima de Universitario. Con la vista en 2026, buscarán equilibrar su rendimiento local e internacional y retomar el protagonismo esperado por sus hinchas.