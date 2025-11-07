¡Con uno menos! Sporting Cristal derrotó 2-1 a Cienciano por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1

Sporting Cristal logró un triunfo de infarto ante Cienciano en la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. El partido, disputado en el estadio Alberto Gallardo, terminó 2-1 gracias a un golazo agónico de Martín Távara en los minutos finales que desató la alegría en la hinchada 'celeste'. Este resultado mantiene al equipo en la pelea por uno de los cupos que aún otorgan acceso a la Copa Libertadores 2026.

Partido de infarto en el Gallardo

El encuentro comenzó favorable para los visitantes. A los 39 minutos, Cristian Souza abrió el marcador con un desvío que dejó sin reacción a Renato Solís y puso en ventaja a Cienciano. Sporting Cristal mostró muy poco en ataque durante la primera mitad y se fue al descanso con el marcador adverso.

En el segundo tiempo, el técnico del equipo local realizó cambios estratégicos: ingresaron Vizeu y C. Cabellos en lugar de Ávila y Pretell, buscando mayor presencia ofensiva. La apuesta dio resultados rápido: a los 47 minutos, Leandro Sosa igualó el marcador tras una doble acción dentro del área de Cienciano, anotando un gol de camerino que revitalizó a los 'celestes'.

Sin embargo, los problemas no terminaron allí. A los 57 minutos, Cabellos fue expulsado por un codazo tras revisión del VAR, dejando a Cristal con 10 jugadores. Pese a la desventaja numérica, el equipo no se rindió. Finalmente, en el minuto 95, Martín Távara ejecutó un impresionante tiro libre que terminó en gol, asegurando la victoria parcial de Sporting Cristal ante su público.

Próximo reto y la lucha por 'Perú 2'

Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura visitando a Atlético Grau de Piura en la última fecha. Este partido será clave para definir su posición en la Tabla Acumulada, que determina los playoffs que otorgarán el cupo de 'Perú 2' para la Copa Libertadores 2026.

Tras la coronación de Universitario de Deportes como tricampeón nacional, la Liga 1 todavía ofrece emociones fuertes. Los equipos que luchan por el cupo de Perú 2 son Alianza Lima (2°), Cusco FC (3°) y Sporting Cristal (4°). Según las bases de la competición, el segundo de la tabla espera en los Playoffs Fase 2, mientras que el tercero y cuarto se enfrentan en la Fase 1 de ida y vuelta, con el equipo de menor posición como local en el primer partido.

El ganador de la Fase 1 se medirá ante el equipo que terminó segundo en la acumulada, cerrando la serie como local. El vencedor se consagrará como Subcampeón Nacional de la Liga 1 2025, obteniendo el cupo de Perú 2 y asegurando su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Con este triunfo ante Cienciano, Sporting Cristal sigue vivo en la pelea, demostrando carácter y capacidad de sobreponerse a la adversidad, manteniendo encendida la ilusión de llegar a la Copa Libertadores nuevamente.