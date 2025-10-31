Orlando City anuncia la salida de Pedro Gallese tras seis temporadas y el reacciona: "Me sorprendió la decisión"

El arquero peruano Pedro Gallese cerrará una de las etapas más importantes de su carrera. Orlando City SC anunció oficialmente que el guardameta no renovará su contrato con el club estadounidense tras el cierre de la presente temporada, poniendo fin a seis años llenos de logros, récords y momentos memorables en la Major League Soccer (MLS).

Orlando City anuncia la salida de su "Pulpo"

A través de sus redes sociales el club estadounidense confirmó la partida del capitán peruano a través de un comunicado que destacó su trayectoria y el legado que deja dentro de la institución.

"El Orlando City anunció que Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato. Gallese se marcha de la Ciudad Bella tras seis temporadas memorables como León", señaló la publicación oficial. En otro post compartieron otra imagen del arquero con el mensaje: "Dejando un legado"

Durante su paso por Orlando City, Gallese se consolidó como una figura clave. En seis temporadas acumuló 201 partidos como titular, además de establecer récords en minutos jugados (18,188), atajadas (568), victorias (89) y arcos invictos (57). Su rendimiento fue determinante en la obtención de la US Open Cup 2022, la Leagues Cup 2025 y seis clasificaciones consecutivas a los playoffs de la MLS.

El guardameta peruano también fue reconocido por la liga: en 2021 fue convocado al Juego de Estrellas de la MLS y en 2022 recibió el premio a la Atajada del Año por una intervención espectacular ante Atlanta United.

Gallese se pronuncia y expresa su sorpresa

Luego del anuncio mediante su cuenta oficial de Instagram, el arquero nacional compartió un emotivo mensaje de despedida, en el que expresó su agradecimiento al club, aunque también mostró sorpresa por la decisión de no renovar su contrato.

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club... todo eso me acompañará siempre", escribió Gallese.

En otro fragmento, el jugador dejó ver su desconcierto por la noticia: "Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y cómo lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar", señaló.

Pese a ello, el portero aseguró que se va "con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores".

Luego de la eliminación de Orlando City en los playoffs, Gallese queda como jugador libre y su futuro sigue siendo incierto. Sin embargo, su destacado nivel podría mantenerlo en la MLS. Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, aparece como una posibilidad ante su búsqueda de un nuevo arquero para la próxima temporada.

Pedro Gallese, quien debutó profesionalmente en 2008 con Universidad San Martín, ha construido una sólida carrera que lo llevó a defender los colores de Juan Aurich, Veracruz (México), Alianza Lima y Orlando City. Hoy, con 34 años, el portero titular de la selección peruana se despide de una etapa exitosa, dejando la puerta abierta para un nuevo desafío en su carrera.