¡TRICAMPEÓN! Universitario venció 2-1 a ADT en Tarma y logró su tercer título nacional consecutivo

El Club de Universitario está celebrando tras vencer al ADT hoy en Tarma. El grupo crema acaba de lograr su tercer campeonato consecutivo, sumando así 39 puntos en la liga peruana de primera división.

¡El crema logra el TRICAMPEONATO!

Hoy se realizó el partido entre el Club de Universitario contra el ADT, resultando victorioso el equipo crema con 2-1. Los goles de Matías Di Benedetto y Alex Valera fueron decisivos para ganar, a pesar del autogol que realizó Anderson Santamaría en el minuto 43'.

El equipo de Universitario conformado para hoy fueron: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

De parte del ADT, su delantera se confirmó por Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz.

¡Universitario sale ganador!

El Club Universitario de Deportes ha ganado 28 títulos nacionales de primera división, lo que lo convierte en el equipo con más campeonatos en el fútbol peruano. Además, ha ganado otros torneos oficiales y un título internacional. Ahora, el equipo crema acaba de gana por la suma de puntaje su tercer campeonato.

Después del partido, Alex Valera dio una entrevista a los medios tras lograr el triunfo para su equipo. Afirmando que es un sueño que se ha convertido en realidad, dejando en claro que es un triunfo de todos sus compañeros y a pesar de que anularon un gol, no se detuvo para continuar.

"Este triunfo es de todos nosotros. La única estrella es este equipo. Hoy ha sido una plaza muy dura, pero supimos aprovechar que estábamos ganando. Lo soñé toda la noche. Me anularon un gol, pero no bajé los brazos y pude anotar el gol", expresó el delantero ante los medios.

Un autogol de Anderson Santamaría antes del primer tiempo sorprendió a los miles de hinchas que se trasladaron hasta Tarma. Aún así el equipo crema lucho para poder salir victorioso y el delantero Alex Valera logró conseguir el gol ganador.

De esta manera, el Club de Universitario ha logrado su tercer año consecutivo como campeones en la Liga 1. El equipo crema terminó con 2 - 1 contra el ADT con los goles de Matías Di Benedetto y José Valera. Los hinchas han celebrado con mucha emoción este logro de su club.