¡Cerca del Tri! Universitario venció 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 de Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes dio un golpe casi definitivo en la lucha por el Torneo Clausura 2025 tras imponerse 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 (pendiente), dejó a los 'cremas' con la posibilidad de consagrarse tricampeones del fútbol peruano este domingo, cuando visiten a ADT en Tarma.

Universitario vence a Sporting Cristal en el estadio Nacional

Sporting Cristal inició el encuentro con dominio y posesión, guiado por Yoshimar Yotún en el mediocampo, pero sin lograr concretar sus oportunidades. La defensa de Universitario, resistió los ataques rimenses, mientras los cremas mostraban poca claridad en ataque. Solo un remate de Jairo Vélez inquietó el arco de Enríquez en una primera parte controlada por los celestes.

El panorama cambió en el complemento con el ingreso de Rodrigo Ureña por Jairo Concha, lo que dio equilibrio y salida limpia al cuadro crema. Universitario adelantó líneas y aprovechó los espacios en la defensa rival. El gol del triunfo llegó tras una gran jugada de Vélez por la izquierda, quien centró para que Alex Valera definiera con zurda al ángulo.

Cristal intentó reaccionar con remates de Yotún y Távara, pero Britos respondió con seguridad. En los minutos finales, la 'U' se mostró más peligrosa en el contragolpe con Flores y Carabalí. El pitazo final selló una victoria clave para Universitario, que con 36 puntos se afianza como líder del Torneo Clausura y suma 75 en la tabla acumulada, quedando muy cerca del tricampeonato.

Así quedó la tabla de la Liga 1 tras el triunfo de Universitario

El pitazo final desató la desazón en las tribunas debido a que se jugó con hinchada local. Con este triunfo, Universitario suma 36 puntos y se consolida como líder del Clausura. En la tabla acumulada, los cremas alcanzaron 75 unidades, dejando muy atrás a Alianza Lima (61) y Cusco FC (60).

Tabla del Torneo Clausura y del acumulado de la Liga 1 2025.

¿Qué se viene para la U y Sporting Cristal?

El equipo merengue viajará a Tarma para enfrentar a ADT este domingo 26 de octubre a las 3:00 p. m., en un partido que podría definir el título del Clausura y el tricampeonato nacional. Por su parte, Sporting Cristal buscará reponerse en casa cuando reciba a Los Chankas el mismo día a las 11:00 a. m. en el estadio Alberto Gallardo.

El clásico moderno del fútbol peruano volvió a demostrar la intensidad que caracteriza a ambos clubes. Mientras Universitario celebra una victoria que lo deja al borde de la gloria, Cristal deberá levantar cabeza si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026..