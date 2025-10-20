Universitario derrotó 2-1 a Ayacucho FC y se mantiene como líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario recibió a Ayacucho FC en el Estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y logró imponerse 2-1 en un partido lleno de emociones y tensión hasta el último minuto. Con este resultado, los cremas mantienen el primer lugar del torneo, aunque la victoria estuvo marcada por momentos de incertidumbre y una expulsión clave.

Duelo intenso y goles de ida y vuelta

Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad en busca de los tres puntos. Universitario abrió el marcador a los 16 minutos gracias a un potente remate de Martín Pérez Guedes, quien definió tras un preciso pase largo de Jesús Castillo. El 1-0 parecía encaminar el triunfo local, pero Ayacucho FC respondió rápidamente.

A los 22 minutos, Juan Lucumí empató para la visita tras imponerse en fuerza sobre Williams Riveros, quien quedó en el suelo. El colombiano definió con precisión, pasando la pelota entre las piernas del arquero Sebastián Britos y generando el 1-1 que mantuvo el partido abierto y vibrante.

En la segunda mitad, Universitario buscó con insistencia quedarse con la victoria ante un rival que no cedió terreno. Sin embargo, la situación se complicó a los 79 minutos cuando Andy Polo fue expulsado por agresión, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión del árbitro principal. La ausencia del volante puso en riesgo la estrategia crema y generó momentos de nerviosismo en el Estadio Nacional.

A pesar de la desventaja numérica, Universitario logró mantener la presión y apostó por cambios ofensivos: Valera y Pérez Guedes salieron para darle ingreso a Churín y Costa. En los últimos minutos, los goles del triunfo parecían escaparse: a los 89, Churín y Rivera no lograron concretar desde el corazón del área visitante, dejando al público al borde del asiento hasta el pitazo final.

Próximos retos para Universitario en la Liga 1

Tras este triunfo agónico, Universitario enfrentará una semana exigente en la Liga 1. El jueves 23 de octubre recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Nacional a las 8:00 p.m. por la fecha 16 del Clausura, un partido clave que podría definir la ventaja en la punta.

Posteriormente, el domingo 26 de octubre, los cremas visitarán a ADT de Tarma a las 3:00 p.m. por la fecha 17, cerrando así una semana cargada de compromisos y expectativas.

Con estos encuentros, Universitario buscará consolidar su liderato y mantener la regularidad que ha mostrado a lo largo del torneo, mientras sus seguidores esperan que el equipo siga sumando victorias pese a los momentos complicados que se han visto en las últimas jornadas.