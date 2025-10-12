Oliver Sonne reveló que será papa junto a su novia con tiernas fotos: "Nuevo en el equipo"

Oliver Sonne atraviesa una de las etapas más especiales de su vida personal. El lateral de la selección peruana y jugador del Burnley, de la Premier League inglesa, sorprendió a sus seguidores al revelar que será papá por primera vez. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió la noticia junto a su pareja, la modelo danesa Isabella Taulund, con quien espera con emoción la llegada de su primer bebé.

Oliver Sonne anuncia con emoción que será papá

A través de una publicación en Instagram, Sonne e Isabella confirmaron la dulce espera mostrando fotografías de la ecografía. En las imágenes, el futbolista aparece besando tiernamente el vientre de su novia, quien ya luce un avanzado embarazo de aproximadamente cuatro o cinco meses.

El mensaje que acompañó las instantáneas fue breve pero significativo: "Nuevo en el equipo", escribieron junto a un emoji de corazón.

La publicación rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones entre los fanáticos del jugador. Miles de mensajes de felicitación llegaron desde Perú y Dinamarca, destacando el cariño que el público siente por el defensor.

"El próximo lateral peruano 2048", "Un nuevo causa en camino" y "El gol más bonito de tu vida, Oliver" fueron algunos de los comentarios más repetidos en las redes sociales, reflejando el afecto con que los hinchas celebran este nuevo capítulo en su vida.

El futbolista y su pareja también anunciaron su compromiso

La noticia del embarazo llega poco tiempo después de otro importante acontecimiento en la vida del futbolista. El pasado 16 de junio de 2025, Oliver Sonne sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Isabella Taulund.

A través de una romántica publicación en Instagram, el lateral compartió fotos del emotivo momento en el que le pidió matrimonio a su pareja durante un viaje a la Isla Harbour, en Dinamarca.

La pedida de mano generó gran revuelo en redes sociales, especialmente entre sus seguidoras peruanas, quienes reaccionaron con humor y ternura ante la noticia. Muchos usuarios destacaron la estabilidad emocional del jugador y lo felicitaron por construir una familia junto a su novia danesa, con quien mantiene una relación sólida desde hace varios años.

El compromiso marcó un antes y un después en la vida de Sonne, quien en los últimos meses ha demostrado madurez tanto en su vida personal como profesional.

Con la llegada de su primer hijo y su futuro matrimonio, Oliver Sonne atraviesa un momento de plenitud personal. El lateral peruano-danés no solo ha conquistado el corazón de los hinchas por su entrega en la cancha, sino también por su sencillez y conexión con el país que lo acogió como uno de los suyos.