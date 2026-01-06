Felipe Chávez brilla con el Bayern Múnich: asistencia, primer gol y triunfo ante el Salzburgo (VIDEO)

En el primer amistoso del año para el Bayern Múnich, Felipe Chávez brilló con un gol y una asistencia. Con esta actuación, el mediocampista peruano reclama un lugar en el primer equipo bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Primer gol y asistencia para Felipe Chávez

El peruano Felipe Chávez destacó como uno de los protagonistas en el arranque del 2026 con el Bayern Múnich. El mediocampista nacional no solo demostró visión de juego para la élite, sino que selló su actuación con su primer gol vistiendo la camiseta del plantel profesional.

Felipe Chávez ingresó en el segundo tiempo del partido ante el Red Bull Salzburgo. Su primera gran intervención llegó con una jugada de lujo, un taconazo que habilitó a Luis Díaz y que, segundos después, casi anota un gol de media volea que se fue apenas por encima del travesaño.

La influencia de Felipe Chávez en el juego creció minuto a minuto. El joven peruano fue el arquitecto del segundo gol bávaro, dando un pase filtrado para Lennart Karl, quien puso el 2-0. Sin embargo, lo mejor estaba por venir.

Alrededor del minuto 70, la combinación entre las dos promesas más brillantes del Bayern Múnich se invirtió. Karl, devolviendo el favor previo, desbordó y lanzó un centro raso y preciso hacia el corazón del área, donde Felipe Chávez, con un movimiento de delantero experimentado, se anticipó a su marcador y empujó el balón al fondo de la red para marcar el 3-0.

Este tanto representa más que una simple estadística en un amistoso, es el primer gol de Felipe Chávez con el equipo profesional. El narrador del partido describió el momento como el nacimiento de un nombre que "vale la pena empezar a conocer".

Un partido de dominio absoluto para el Bayern

En un partido amistoso, el Bayern Múnich pasó por encima al Red Bull Salzburgo con un contundente 5-0. Desde el inicio del encuentro en el Red Bull Arena, el equipo bávaro mostró su jerarquía.

Tras un primer tiempo cerrado que terminó 1-0 gracias a un gol desviado de Hiroki Ito, la segunda mitad se convirtió en el escenario ideal para que los jóvenes del club demostraran su valía. Lennart Karl marcó un doblete y Felipe Chávez anotó el otro tanto para aumentar los goles del partido.

La goleada lo completó Tom Bischof en los últimos minutos del partido, sellando el 5-0 a favor del Bayern Múnich. Más allá del resultado, la capacidad de Felipe Chávez para leer el juego, su técnica individual y llegada al gol lo posicionan como una pieza clave para la rotación en la segunda mitad de la temporada.

De esta forma, con este triunfo, el Bayern Múnich cierra su preparación de manera impecable antes de retomar la Bundesliga. Para Felipe Chávez, este partido marca un antes y después, ya no es solo una promesa, sino un jugador capaz de marcar diferencias.