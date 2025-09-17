Champions League 2025-26: Bayern Múnich derrotó 3-1 al Chelsea con doblete de Harry Kane

RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Bayern Múnich comenzó con fuerza su participación en la UEFA Champions League 2025-26 al imponerse 3-1 al Chelsea en el Allianz Arena, este miércoles 17 de septiembre. El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, superó las bajas de jugadores clave y sumó sus primeros tres puntos en la fase de grupos frente a un rival que llegaba como vigente campeón del Mundial de Clubes.

Bayern Múnich arranca la Champions con triunfo

El encuentro comenzó con ambos equipos volcados al ataque, pero fueron los alemanes quienes golpearon primero. Al minuto 20, Dayot Upamecano abrió el marcador tras un desborde de Michael Olise por la banda derecha que terminó en un centro preciso. 

Apenas cinco minutos después, Harry Kane amplió la ventaja desde el punto penal, luego de una falta de Moisés Caicedo dentro del área. El inglés engañó al arquero Robert Sánchez con un disparo al palo izquierdo. Chelsea reaccionó de inmediato. Cole Palmer, tras una veloz contra, se asoció con Malo Gusto y definió con calidad para el 2-1 al minuto 29, resultado que se mantuvo hasta el descanso. 

En la segunda mitad, el conjunto londinense adelantó sus líneas en busca del empate, pero a los 63 minutos Kane volvió a marcar. Un error de Malo Gusto en la salida dejó el balón servido para el delantero, que no perdonó y selló el 3-1 definitivo con un remate al mismo palo izquierdo. El resultado no se movería más concretando un triunfazo para el Bayern.

Un debut sólido pese a las ausencias

El Bayern afrontó este estreno sin dos figuras clave: Thomas Müller, emblema que se retiró  del club, y Jamal Musiala, baja por lesión. Sin embargo, la plantilla demostró su profundidad con el aporte de jugadores como Luis Díaz, Joshua Kimmich, Manuel Neuer y el propio Olise, quienes sostuvieron el juego y permitieron a los bávaros iniciar la competición con autoridad.

El equipo de Vincent Kompany mantiene además un paso firme en la Bundesliga, donde lidera con nueve puntos tras un arranque perfecto. La confianza del grupo se refleja en su racha positiva de resultados y en la capacidad para resolver partidos complejos incluso ante rivales de talla mundial como el Chelsea.

Tras la victoria europea, el Bayern volverá a enfocarse en el torneo local. Este sábado 20 de septiembre visitará al Hoffenheim con la intención de prolongar su buen momento y conservar la cima de la tabla. Con Harry Kane en gran forma y una plantilla que responde aun con bajas importantes, los bávaros empiezan a dejar claro que su ambición en la temporada 2025-26 no tiene límites..

