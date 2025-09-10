RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Gran lanzamiento! Papillón estrenó el videoclip de "Quién No Lloró Por Amor" en la voz de Karen Peña

Papillón acaba de estrenar la nueva versión de "Quién No Lloró Por Amor" interpretado por Karen Peña que fue grabado en su concierto por los 28 años del grupo.

Papillón estrena videoclip 'Quién no lloró por amor'
Papillón estrena videoclip 'Quién no lloró por amor' (Composición Karibeña)
10/09/2025

Dentro de la cumbia peruana, Papillón cuenta con una amplia trayectoria musical con muchos éxitos musicales. Actualmente, acaba de estrenar el videoclip de "Quién No Lloró Por Amor" que fue grabado en el concierto por sus 28 años. 

Papillón lanza "Quién no lloró por amor"

Hace unas semanas, Papillón realizó un concierto por todo lo alto para celebrar su 28° aniversario y ahora, acaba de estrenar el videoclip de "Quién no lloró por amor" en su canal de YouTube. Esta canción cuenta una nueva versión en la voz de la vocalista Karen Peña

Desde su lanzamiento, al público le ha encantado esta canción interpretada por la encantadora papillonera. Sin duda, este tema se convertirá en el favorita de los seguidores, quienes también disfrutaron del sencillo cantado en vivo durante el concierto por sus 28 años en el Parque de la Exposición. 

¡Celebraron sus 28 años a lo grande!

El pasado domingo 24 de agosto, la agrupación de Papillón realizó un espectacular concierto de cumbia que reunió a grandes artistas. En esta ocasión, la talentosa delantera musical celebró los 28 años del grupo cantando sus mejores éxitos musicales con grandes voces. 

Entre los invitados que se hicieron presentes están Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Cada uno fueron amigos musicales que estuvieron presente en este día tan especial para la agrupación.

Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú. No queda duda que este evento musical fue todo un éxito, donde celebraron los 28 años de historia musical de Papillón ¡La del rico vacilón!

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Anthony Rivera, Claudia Salazar y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más. 

De esta forma, Papillón viene presentando más temas musicales a sus seguidores y acaba de estrenar el tema "Quién no lloró por amor" interpretado por la papillonera Karen Peña en su canal de YouTube, que fue grabado en el concierto por los 28 años del grupo de cumbia. 

