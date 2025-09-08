Director de Son del Duke confirma que no hubo heridos tras atentado contra bus: "Gracias a Dios"

El director de la orquesta Son del Duke, Freddy Duke, rompió su silencio tras el atentado que sufrió el bus oficial de la agrupación en San Martín de Porres. Aunque confirmó que ninguno de los músicos salió herido, el ataque a plena luz del día desató preocupación y dejó en shock a los seguidores de la cumbia.

Director de Son del Duke rompe su silencio tras atentado al bus

La orquesta Son del Duke vivió un momento de terror la tarde del sábado 6 de septiembre, cuando el bus oficial de la agrupación fue atacado a balazos en San Martín de Porres. El hecho ocurrió mientras la unidad descansaba frente a un hotel de la zona en el Jr. San Pedro, previo a una de sus presentaciones programadas.

Ataque en plena luz del día. Según las primeras informaciones, delincuentes armados en motocicletas dispararon al menos cuatro veces contra el vehículo. Los impactos quedaron visibles en la puerta principal del bus, a pocos metros de donde también se encontraba estacionada la unidad de la cantante Marisol.

Aunque el hecho pudo terminar en tragedia, no se registraron heridos. El atentado generó preocupación entre los vecinos y seguidores de la agrupación, que rápidamente se pronunciaron en redes sociales.

El comunicado oficial. Horas después, la orquesta publicó un comunicado en el que confirmaron la gravedad del hecho y anunciaron que, por seguridad, cancelaban todas sus presentaciones hasta nuevo aviso.

El programa "América Hoy" se comunicó vía WhatsApp con Freddy Duke, director de Son del Duke, quien se mostró afectado, pero agradecido de que la situación no pasara a mayores.

"Gracias a Dios todos están bien. No pasó a mayores", escribió. "(¿Pero todos están bien? ¿Hubo algún herido?) Ni uno, gracias a Dios", confirmó, dejando en claro que ningún integrante salió herido.

@ameg_pe 08.09.25 | Director de Son del Duke se pronuncia tras atentado contra bus de agrupación. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sobre la denuncia, señaló que ya fue presentada ante las autoridades correspondientes. Asimismo, explicó que, debido a lo sucedido, se tomó la decisión de cancelar las presentaciones.

"Ya está asentada la denuncia. (Pero el susto es lo que queda) De hecho, por eso se tomó la decisión de cancelar las presentaciones. Hasta nuevo aviso, muchas gracias por su comprensión", se lee.

¿Quién estaría detrás del atentado?

Las investigaciones apuntan a que el ataque habría sido coordinado por Erick Moreno Fernández, alias 'El Monstruo', un prófugo que estaría operando desde Paraguay. Según audios difundidos en televisión, él habría ordenado intimidar a agrupaciones como Armonía 10 y ahora a Son del Duke.

No es la primera vez que la orquesta sufre un hecho similar. En marzo de este año, durante un concierto en Casma, también fueron atacados con bombas lacrimógenas y disparos al aire, generando pánico entre los asistentes.

Ale Seijas confirma que están bien

La prensa se dirigió hasta el hostal Los Jardines, en San Martín de Porres, lugar donde el bus de Son del Duke fue atacado. Ale Seijas, integrante de la agrupación, fue abordada y comentó que, a pesar del susto, todos los músicos están a salvo.

"No nos han permitido hablar nada, de verdad. (¿Pero cómo se encuentran ustedes?) Gracias a Dios todos estamos bien, todo está bien", declaró.

En conclusión, lo ocurrido con Son del Duke ha encendido las alarmas en la cumbia peruana. La orquesta agradece a Dios que no hubo heridos, pero el miedo y la indignación quedan latentes. Por ahora, la música tendrá que esperar, mientras las autoridades investigan y los fans piden justicia para que la violencia no siga golpeando a sus artistas favoritos.