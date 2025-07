Bicampeona Alexandra Grande es víctima de extorisón: banda de 'El Monstruo' le exige 300 mil soles

La bicampeona de karate peruana, Alexandra Grande, está viviendo uno de los momentos más angustiantes, debido a que denunció que está siendo víctima de extorsión desde hace unos días. La deportista ahora teme por su integridad física y la de su familia, ya que los extorsionadores le exigen el pago de 300,000 soles para garantizar su seguridad.

La destacada karateca denunció a través de diversos medios de comunicación que su pesadilla empezó el pasado sábado, cuando recibió un mensaje amenazante a través de WhatsApp desde un número que tiene un prefijo colombiano. El mensaje era para solicitarle una gran cantidad de dinero, a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

"El día sábado recibí un mensaje vía WhatsApp, un mensaje de extorsión pidiéndome dinero, diciéndome que si no les daba, me mataban a mí o a mi familia", indicó a Canal N.

La deportista actualmente teme por su vida y está visiblemente afectada, ya que siente miedo y angustia desde que su tranquilidad se ha visto amenazada. Los mensajes de extorsión que llegaron a su número personal venían acompañados de imágenes de armas de fuego y municiones.

Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto, teniendo en cuenta que el número desde el que le llegaron las amenazas hace sospechar que podría estar siendo extorsionada desde el extranjero, aunque tampoco descartan que las amenazas provengan del grupo criminal 'Los Injertos del Cono Norte', liderado por Erick Moreno, alias 'El Monstruo'.

La deportista se dirigió a la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, para poner la denuncia correspondiente por las extorsiones recibidas, y tras conversar con los medios de comunicación, aseguró que no tiene el dinero que los delincuentes le exigen.

"No sé de dónde quieren que yo consiga ese dinero, si yo literalmente soy deportista" , declaró Grande.

Además, su abogado indicó que le parece extraño que le exijan una suma de dinero tan grande, ya que Alexandra no registra ninguna empresa a su nombre ni negocios que le generen gran cantidad de dinero.

"Nos deja sorprendidos, porque ella no tiene empresa, no tiene negocios, no tiene nada. Se dedica a practicar el deporte y el IPD le paga un sueldo para que lo haga, porque está dentro del grupo de deportistas calificadas que defienden los colores del país", manifestó el letrado Dante Castro.