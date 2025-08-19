Precio del DÓLAR HOY, martes 19 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú presentó una leve variación este martes 19 de agosto, manteniendo la línea de estabilidad que ha marcado el comportamiento del billete verde en las últimas semanas. La divisa estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango predecible.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se ubica en S/ 3.549 para la compra y S/ 3.561 para la venta, cifras que reflejan una ligera corrección en comparación con el cierre de la jornada anterior.

Comportamiento reciente del dólar. Durante las últimas semanas, la moneda extranjera se ha mantenido sin cambios bruscos, oscilando en torno a los S/ 3.55 en promedio. Pese a pequeñas alzas y bajas en determinados días, el mercado cambiario ha mostrado una estabilidad que favorece a las transacciones cotidianas.

Precio del dólar del 1 al 19 de agosto. (SUNAT)

Tendencia general en agosto. En lo que va de este mes, el dólar alcanzó picos cercanos a los S/ 3.58, pero rápidamente volvió a niveles más bajos. La tendencia general ha sido de calma, con movimientos ajustados que no generan riesgos mayores para importadores, exportadores o ciudadanos con créditos en moneda extranjera.

Factores de estabilidad. Especialistas señalan que el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene una intervención activa para evitar fluctuaciones bruscas. A ello se suma la entrada constante de divisas por exportaciones, que ha contribuido a sostener la estabilidad del mercado cambiario.

Impacto en la economía. La moderación del tipo de cambio permite que los hogares y empresas planifiquen mejor sus gastos e inversiones. Para quienes tienen deudas en dólares, la estabilidad reduce el riesgo de incrementos inesperados en las cuotas, mientras que las empresas importadoras mantienen mayor previsibilidad en sus costos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 19 de agosto de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio no siempre es el mismo, puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que elijas. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado es clave para no perder dinero y sacarle el máximo provecho a tus transacciones.

Además, es aconsejable revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier movimiento. Aparte de la SUNAT, también puedes consultar en estas fuentes seguras:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene su estabilidad este martes 19 de agosto, con un precio de compra de S/ 3.549 y de venta de S/ 3.561. Aunque se registran leves ajustes respecto a jornadas anteriores, el mercado cambiario sigue mostrando calma, lo que genera un escenario favorable para las operaciones financieras y comerciales.