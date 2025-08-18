Precio del DÓLAR HOY, lunes 18 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el mercado peruano abre la semana con un comportamiento estable, reflejando la calma que ha predominado en las últimas jornadas. La moneda estadounidense mantiene un nivel predecible, sin grandes variaciones frente al sol, lo que contribuye a la confianza de los agentes económicos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica este lunes en S/ 3.557 para la compra y S/ 3.563 para la venta, cifras que replican las registradas en la jornada del sábado 16.

Evolución reciente del billete verde. En lo que va de agosto, el dólar ha mostrado ligeras fluctuaciones que no superan los cinco céntimos. A inicios del mes, llegó a rozar los S/ 3.58, pero rápidamente retrocedió, acercándose a los niveles de finales de julio, cuando se mantenía alrededor de S/ 3.54 y S/ 3.55.

Precio del dólar del 1 al 18 de agosto. (SUNAT)

Un patrón de estabilidad. La tendencia general evidencia un equilibrio en el mercado cambiario. Aunque el dólar experimentó descensos a mediados de la semana pasada, el repunte de los últimos días lo mantiene en un rango estrecho. Este escenario favorece la previsibilidad para hogares, empresas e inversionistas.

Factores internos y externos. La intervención del Banco Central de Reserva (BCR), junto al flujo constante de divisas por exportaciones, han contribuido a mitigar posibles volatilidades. Asimismo, el entorno internacional ha registrado estabilidad, lo que reduce la presión sobre la moneda peruana.

Beneficios para la economía. La relativa calma del tipo de cambio resulta positiva para familias con créditos en dólares, ya que no enfrentan incrementos bruscos en sus cuotas. De igual manera, importadores y exportadores pueden planificar mejor sus operaciones en un escenario donde los márgenes de variación son limitados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 18 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio no es el mismo en todos lados: puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este 18 de agosto, con un precio de compra de S/ 3.557 y de venta de S/ 3.563. Aunque se perciben ligeros ajustes respecto a semanas anteriores, la divisa continúa mostrando solidez en el mercado, consolidando un panorama favorable para las actividades financieras y comerciales.