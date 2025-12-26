RADIO KARIBEÑA EN VIVO
"Es un foco infeccioso": Vecinos de Chorrillos denuncian cerros de basura junto a centro de salud

Residuos sólidos y restos de pirotécnicos se acumulan en las inmediaciones del centro de salud Túpac Amaru de Villa tras las fiestas navideñas.

Vecinos denuncian cúmulos de basura junto a centro de salud en Chorrillos.
Vecinos denuncian cúmulos de basura junto a centro de salud en Chorrillos. (Captura)
26/12/2025

La crisis de basura en Chorrillos se agrava. Los alrededores de un centro de salud se han transformado en un espacio de insalubridad y peligro. Vecinos denuncian que la falta de limpieza pública ha convertido este lugar en un foco infeccioso.

Un centro de salud rodeado de desperdicios

En el distrito de Chorrillos, específicamente en la intersección de la Av. Túpac Amaru con los cruces de 24 de Junio y San Juan, la presencia descontrolada de residuos sólidos ha generado una crisis que mantiene en vilo a la comunidad local. Los vecinos denuncian que la acumulación de basura es constante y que los camiones recolectores no pasan con la frecuencia necesaria por la zona.

La situación más alarmante se registra a escasos metros del centro de salud Túpac Amaru de Villa. El fuerte olor y la presencia de moscas ponen en riesgo a los pacientes que acuden diariamente a atenderse.

Tras las celebraciones de Navidad, el panorama ha empeorado drásticamente. El reporte de Exitosa muestra cúmulos de basura donde se aprecian papeles de regalo, pirotecnia y restos de comida en descomposición, además de muebles, colchones y llantas abandonados por ciudadanos que aprovechan las festividades para deshacerse de estos objetos.

La presencia de animales que rompen las bolsas en busca de alimento ha provocado que los desechos se esparzan por toda la calzada. Esta situación es especialmente crítica dado que al centro de salud acuden diariamente niños, ancianos y pacientes con diversas patologías que quedan expuestos a la contaminación ambiental apenas llegan al lugar.

Vecinos indignados

Los vecinos del distrito de Chorrillos, cansados de convivir con olores fétidos y la proliferación de moscas e insectos, han manifestado su profunda indignación. "Es un cerro de basura y es fatal porque estamos cerca de un centro de salud", cuestionó una residente local.

La denuncia no solo apunta a la falta de conciencia de algunos ciudadanos que utilizan la vía pública como vertedero, sino principalmente a la deficiente gestión municipal. Según los testimonios, el camión recolector no tiene una frecuencia fija; en ocasiones, los desperdicios permanecen en el lugar por tres o cuatro días consecutivos, generando un foco infeccioso.

Ante esta situación, los vecinos exigen la intervención inmediata de la Municipalidad de Chorrillos. Ellos solicitan no solo la limpieza urgente de los puntos críticos, sino también el establecimiento de un horario regular para la recolección de basura y una vigilancia más estricta para evitar que la avenida Túpac Amaru siga siendo utilizada como un centro de acopio informal.

En resumen, los vecinos de Chorrillos denuncian cúmulos de basura en los exteriores del centro de salud Túpac Amaru de Villa. Ante esta crítica situación, los residentes hacen un llamado urgente a la Municipalidad para que se garantice la salubridad en los alrededores del establecimiento médico.

Temas relacionados basura centro de salud Chorrillos foco infeccioso Vecinos

