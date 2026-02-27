Criminalista plantea hipótesis sobre atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano: "Podría haber estado con el celular"

El caso de Lizeth Marzano sigue causando conmoción en el país. La deportista murió tras ser atropellada el 17 de febrero en San Isidro por Adrián Villar, quien huyó del lugar de inmediato. En medio de las investigaciones, se han planteado varias hipótesis sobre el accidente, y el criminalista Danny Humpire ofreció recientes precisiones que ayudan a esclarecer los hechos.

Hipótesis del accidente según criminalista

En una reciente entrevista con el programa "América Hoy", el criminalista Danny Humpire presentó dos posibles hipótesis sobre lo que provocó el atropello. Según el especialista, Adrián Villar podría haberse quedado dormido al volante o estar revisando su celular mientras conducía, siendo el contenido de su teléfono una pieza clave para esclarecer los hechos.

"Como demostrar científicamente si estuvo ebrio no podríamos realizar un examen ahora, segundo se podría establecer mediante el celular porque puede ser que el hombre se haya podido dormir o haber estado con el celular", explicó Humpire.

El criminalista también señaló una posible negligencia en la atención a la víctima. Resaltó que la demora en la asistencia pudo haber influido en el desenlace fatal.

"Sí, hay una negligencia. Esa persona no hubiera fallecido si se le hubiera atendido. Pero acá hay un tema: cuando hay choque en un distrito sofisticado parece que no hay una alerta. Se podría decir que hay una negligencia porque, pongámosle, 30 minutos que esta una persona sin entender es algo que no se ve; normalmente llegan rápido. Eso sí llama la atención", señaló Humpire.

Conducta de Adrián Villar y seguimiento policial

La Policía Nacional del Perú también se pronunció sobre el caso y cuestionó la actitud del conductor tras el accidente. Contrario a versiones iniciales, se confirmó que Villar no acudió a ningún centro de salud y no se le practicó el dosaje etílico obligatorio, una prueba fundamental para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol.

El general de la PNP, Óscar Arriola, calificó su conducta de extrema indiferencia hacia la vida humana: "Se ha comportado como una persona que desprecia la vida; tal cual, como otros criminales", declaró, generando impacto por la dureza de sus palabras.

Además, las autoridades detallaron que, tras el atropello, Villar habría salido de Lima rumbo a Cajamarca en la madrugada del 21 de febrero. La Policía realizó un seguimiento que permitió documentar sus movimientos, mientras se gestionaba la medida de detención preliminar.

"A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje, se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes del presunto responsable del atropello. Nosotros lo hemos estado vigilando. Se va el 21 a las cinco de la mañana, nosotros lo hemos estado mirando. El 20 se pidió la medida limitativa de derecho de detención preliminar (que en ese momento no fue concedida)", detalló Arriola.

El caso de Lizeth Marzano sigue bajo investigación, y cada nueva revelación incrementa la atención mediática y pública. Mientras el criminalista Danny Humpire apunta a posibles causas del accidente y a fallas en la atención a la víctima, la PNP ha documentado la conducta de Adrián Villar y sus desplazamientos posteriores.