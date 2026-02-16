Misterioso joven es captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente en Surco

El accidente de Laura Spoya en Surco sigue generando impacto en la farándula y en redes sociales. Esta vez, nuevas imágenes difundidas en televisión muestran a un joven retirando objetos de la camioneta de la conductora mientras ella era auxiliada por la policía y los bomberos tras el fuerte choque.

Joven retira cosas del auto de Laura Spoya tras accidente

El accidente de Laura Spoya en Surco no solo causó preocupación por su estado de salud, sino también por una escena que ahora ha desatado polémica. En el video difundido por "Reporte Semanal" se ve claramente que, mientras las autoridades atendían la emergencia, un joven llegó al lugar, se acercó al vehículo accidentado y retiró algunas pertenencias del interior

Según el reportaje, el sujeto arribó en una camioneta blanca minutos después del impacto. Primero se quedó en la vereda haciendo llamadas telefónicas, lo que llamó la atención de quienes estaban en la zona durante la madrugada. Un testigo relató lo que vio en ese momento y dejó abierta la duda sobre la situación.

"Bajó un policía y ahí mismo llegó un vehículo blanco que se estacionó al frente. Empezó a llamar por teléfono. ¿Con quién coordinaría?, no sé", comentó para el dominical.

De acuerdo con el material audiovisual, el joven abrió la puerta de la camioneta y sacó lo que parecía ser una almohada. Sin embargo, no fue lo único, ya que regresó al auto para retirar más objetos cuyo contenido no fue identificado en el reportaje.

La escena ocurrió mientras los bomberos y la policía realizaban las diligencias tras el accidente. Esto generó aún más cuestionamientos, ya que normalmente los vehículos involucrados en choques forman parte de las investigaciones correspondientes.

Además, cuando el sujeto estaba por retirarse, un agente policial lo interceptó por unos segundos. Tras intercambiar algunas palabras, finalmente el joven se retiró del lugar en su camioneta blanca. Hasta el momento, no se conoce su identidad ni el motivo exacto por el que retiró esas pertenencias.

Redes sociales reaccionan y aumenta la polémica

Luego de difundirse las imágenes, las redes sociales estallaron con todo tipo de comentarios y especulaciones. Varios usuarios insinuaron que el joven habría llegado para retirar elementos importantes del vehículo, generando aún más polémica en internet. También hubo quienes cuestionaron el hecho de manipular objetos en medio de una investigación.

"Es el hermano", escribió un usuario, mientras otro señaló: "Se ve clarito es su hermano". Sin embargo, otro señaló: "No es su hermano". Otros cuestionaron el hecho: "Prueba clara de un delito frente a la complicidad de la policía, altera la escena", comentó una internauta, y otra agregó: "Así sea su papá, no se puede sacar cosas del carro".

En paralelo, la atención también se mantiene en la salud de la exreina de belleza. Ella tuvo que ser operada tras sufrir una lesión en la columna producto del impacto del accidente ocurrido en Surco durante la madrugada.

La propia conductora explicó detalles de su intervención médica y el tratamiento que viene siguiendo tras la operación. Asimismo, reveló la gravedad de su diagnóstico.

"Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa", contó. "Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas", destacó.

En conclusión, el accidente de Laura Spoya continúa generando repercusiones no solo por su recuperación médica, sino también por las imágenes del misterioso joven retirando objetos de su auto. Esta escena ha despertado dudas, teorías y debate en redes, mientras aún no se aclara quién era ni qué hacía en el lugar aquella madrugada.