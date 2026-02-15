Laura Spoya se quiebra al hacer mea culpa por su accidente y asegura no recordarlo: "He estado a punto de morir"

Laura Spoya se enlazó en vivo con su programa Al sexto día para contar el difícil momento que vive tras el accidente del 12 de febrero. Desde la clínica donde sigue internada, detalló la compleja operación a la que se sometió e hizo un mea culpa que las consecuencias pudieron ser peores.

Laura Spoya hace mea culpa tras grave accidente

Durante la conversación, Laura confesó visiblemente afectada que no tiene recuerdos claros del momento exacto del choque. Explicó que solo conserva imágenes borrosas previas al impacto y que, al ver los reportes en televisión desde la cama de la clínica, sufrió un fuerte shock emocional.

"La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión.

La conductora señaló que el personal médico tuvo que administrarle sedantes para evitar que se alterara al observar las imágenes. Antes del impacto, su memoria se vuelve difusa.

"Cuando he estado en la cama, he visto mi choque en las noticias y he entrado en shock y me han tenido que dopar. No recuerdo el golpe, recuerdo haber agarrado fuerte el timón, pero el golpe lo recuerdo borroso. Gracias a las bolsas que se activaron a tiempo. Si el auto hubiera sido pequeño o no tuviera la tecnología que tiene, me hubiera muerto. La palmera me ha salvado la vida", remarcó.

Además, Spoya reconoció que el accidente no solo dejó secuelas físicas, sino también emocionales. Aceptó que enfrenta sentimientos encontrados y que el proceso de recuperación será largo.

"Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes", dijo.

Laura cuestiona especulaciones y revela su estado de salud

En otro momento de la entrevista, cuestionó el tratamiento informativo que recibió el caso. Aseguró que cumplió con todos los procedimientos correspondientes ante la Policía y la clínica, pero lamentó que se difundieran especulaciones que, según afirmó, no se ajustan a la verdad.

"He pasado debidamente con todos los procesos que se han tenido que pasar tanto con la Policía, en la clínica. Ha especulado inclusive cosas y lugares que no han sucedido y ha afectado a mí y a mi familia. Siento que la prensa ha actuado con poca empatía y más que nada por morbo."

Asimismo, la conductora explicó con detalle el diagnóstico que recibió tras el accidente. Los médicos le realizaron tomografías y resonancias magnéticas para determinar la gravedad de la lesión.

"Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas. Ahí me mandaron a UCI por la complejidad de la lesión, porque si se movía un milímetro más, me iba a quedar sin posibilidad de caminar", explicó.

En conclusión, Laura Spoya atraviesa una recuperación física y emocional tras un accidente que puso en riesgo su vida. Agradece conservar la movilidad y valora el apoyo de su entorno, mientras cuestiona las especulaciones mediáticas sobre el caso.