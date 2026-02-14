Hermano de Laura Spoya sale a respaldarla tras rumores tras su accidente: "No hubo alcohol"

Hace unos días, Laura Spoya tuvo un accidente vehicular donde ha resultado muy grave y fue sometida a una operación en las vértebras. Tras los rumores de que habría tenido el choque producto del alcohol, su hermano José salió a defenderla y señaló que en dosaje habría salido negativo.

Su hemano sale a defenderla

En una entrevista con 'América Hoy', José Spoya respondió algunas preguntas de la prensa y señaló que su hermana Laura estaría estale luego de la cirugía y señala que todo habría ocurrido por una sucesión de hechos de mala suerte aparentemente.

"Está estable, de hecho ya dio un comunicado en su Instagram. Simplemente ha sido mala suerte, los accidentes ocurren y simplemente eso", expresó.

En ese sentido, tras ser consultado sobre el nivel de alcohol que habría tenido la modelo al momento del accidente, el hermano de Laura Spoya dejó en claro que el dosaje etílico habría salido negativo.

"No ha habido alcohol, el dosaje ha salido negativo y todo es negativo definitivamente. A parte, ella siempre sale con un chofer que la lleva a todos lados, de hecho cuando no puede le chofer, yo me encargo de llevarla y yo no siquiera tomo alcohol", comentó.

Laura Spoya salió bien de la operación

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Brian Rullan fue captado a punto de ingresar a la clínica para visitar a su expareja y madre de sus hijos, Laura Spoya. Es así como el empresario reveló que la operación ya fue realizada de manera exitosa.

"La operaron de sus vértebras, salió bien, todo está bien y está en recuperación ahorita. Ella ha estado bien, nos preocupaba obviamente por su salud, pero todo bien", expresó.

Cuando el mexicano fue consultado sobre la cantidad de alcohol que habría tomado la exreina de belleza aquella noche, evito hablar, pero sí señaló que días antes tuvo un pequeño problema con el auto en que iba Spoya.

"Cuando fui a San Bartolo en el coche hace como una semana, yo le dije que el coche no estaba bien, le dije, y me dijo: 'Oye, sí, me di cuenta de algo'. Luego se prendió un foquito y le dije: 'El coche está mal, sabes que me doy cuenta cuando el coche está mal' y de repente pasó todo esto", agregó.

De esta manera, Laura Spoya ya estaría estable después de su cirugía y aún las causas del accidente no se han determinado por completo. Aunque, su hermano José descarta que haya sido producto del alcohol.