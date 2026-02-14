Christian Cueva y Pamela Franco se dedican tiernos mensajes por San Valentín: "Por una vida juntos"

Pamela Franco y Christian Cueva ya cuentan con más de un año de relación juntos, donde han demostrado el inmenso amor que se tienen. Ahora, la pareja sigue derrochando amor con los tiernos mensajes que se enviaron por San Valentín.

Pamela Franco dedica mensaje a Cueva

Hoy 14 de febrero se celebra el 'Día del Amor y la Amistad', donde muchas parejas de la farándula se dedican tiernos mensajes en las redes sociales. Es así como la cantante Pamela Franco no dudó en compartir mensajes sobre el amor propio, hacia su hija, sus padres y finalmente, para el pelotero Christian Cueva.

"Mi Mickey te amo, es el sentimiento más bonito que siempre me unió a ti. El camino no es, ni será fácil lo sabemos, pero solo tu y yo haremos que esto valga la pena. Mientras tanto nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia. Hoy quiero celebrar mi amor por ti, este amor que es hasta el fin del mundo, nadie te ha amado ni te amará así. Te amo amor mío, por una vida juntos", expresó.

Christian Cueva derrocha amor por la cantante

Por su parte, el 'Aladino' correspondió el bello mensaje que le dedicó su pareja y respondió señalando que es el amor más bonito. Así mismo, le agradeció el gran apoyo que ha sido en su vida durante este tiempo.

"Eres y serás siempre, ese amor bonito que Dios tuvo preparado para mí, te amo con toda mi alma en este día de la amistad y el amor. Solo quiero agradecerte mi vida por sostenerme en todo momento, nunca olvidaré cada cosa que hiciste por mí para no caer. Te amo hasta el fin del mundo", dijo.

Publicación de Pamela Franco y Christian Cueva

De esta manera, la pareja celebra este día especial con bellos mensajes por redes sociales. El pelotero también aprovechó la oportunidad de dedicar mensaje a sus padres y a sus hijos expresando lo mucho que los ama.

Hace unos días, Christian Cueva y la cantante de cumbia estuvieron pasando algunos días previos juntos a San Valentín, donde ambos compartieron una fotografía desayunando juntos y expresando nuevamente el amor que se tienen.

De esta manera, Pamela Franco como el pelotero Christian Cueva reafirman que su amor sigue más fuerte que nunca y se viene apoyando en momentos difíciles de la relación. Cada uno se dedicó tiernos mensaje por San Valentín derrochando todo el amor que se tienen.