Melissa Klug sobre el emotivo mensaje que le dedicó Jesús Barco: "Sabe lo que estoy pasando"

Desde que Melissa Klug puso la denuncia a Bryan Torres por agresión, se ha revelado en varias imágenes como Jesús Barco ha estado presente apoyando a toda la familia. En ese sentido, la empresaria reveló que el padre de su última hija ha estado apoyándola mucho y se rumorea una reconciliación.

Melissa Klug agradecida por el apoyo

Hace unos días, Jesús Barco le dedicó un mensaje a Melissa Klug donde señala que siempre estará para apoyarla siempre. Es así como la empresaria fue entrevista con el programa 'Amor y Fuego' donde habló sobre la situación de su hija Samahara Lobatón. Donde contó que aún tras estar separada del pelotero, ha estado apoyándola y estaría avivando los rumores de reconciliación.

"Me está apoyando, sabe lo que estoy pasando. Muy aparte de lo que yo pueda salir en cámaras y hablarte, no saben lo que estoy viviendo en mi casa (Te está apoyando más que el propio padre Abel Lobatón) Sin comentarios", expresó.

¿Qué le dijo Jesús Barco?

Jesús Barco utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje emotivo a Melissa Klug, acompañado de una fotografía que refleja cercanía y cariño. En la publicación, el deportista destacó la fortaleza de la 'Blanca de Chucuito' y la admiración que le genera su lucha diaria frente a las adversidades.

"Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo mi amor", escribió Barco.

El mensaje sorprendió a sus seguidores por la sensibilidad mostrada y el momento en que se compartió, dado que coincidió con la difusión de las imágenes que evidenciaban la agresión hacia Samahara Lobatón. Melissa Klug respondió públicamente al post del futbolista, agradeciendo su apoyo y expresando su deseo de que se haga justicia.

"Dios mío que pase esta pesadilla y se haga justicia", escribió la empresaria en forma de responder el mensaje que compartió el padre de su última hija.

De esta manera, Melissa Klug ha revelado el apoyo que viene recibiendo de Jesús Barco, el padre de su última hija, a pesar de haberse separado por una polémica a finales de 2025. Ahora, estarían más cercas que nunca apoyándose mutuamente en esta difícil situación familiar que involucra a Samahara Lobatón.