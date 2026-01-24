Gustavo Bueno revela el accidente que lo alejó de la actuación: "No hay lugar para la depresión"

El actor Gustavo Bueno es un reconocido artista peruano que se ha ganado el cariño del público por su impecable trayectoria. Estuvo trabajando en la última temporada de 'AFHS', pero tuvo un accidente que ocasionó su salida repentina, pero señala que está recuperándose para volver.

¿Qué le pasó a Gustavo Bueno?

De un momento a otro, Gustavo Bueno tuvo que salir de manera inmediata de la televisión cuando se encontraba en grabaciones del programa 'AFHS'. Según reveló el actor, tuvo un accidente al momento de subir a su camper y cayó al pisar uno de los peldaños.

"Uno de los escalones se rompió. Tropecé con una silla bamboleante, se me vino encima, me golpeé con una mesa y caí al suelo. Por mis años de corredor de larga distancia, ya tenía algunas vértebras sensibles. Una estaba bastante maltrecha desde hace años, pero ahí colapsó. Y esa fue, probablemente, la que ocasionó el problema en la médula", expresó.

El actor reveló que estuvo hospitalizado por varios meses y pasó por varios centros médicos para poder ser tratado de la manera correspondiente. Ahora, está recuperándose poco a poco, ya que todo este proceso lo ha llevado a bajar de peso.

"Al principio se me afectó la voz, estaba cansado y bajé de peso. Ahora ya estoy recuperando masa muscular. La rehabilitación es donde debo poner empeño, porque en una silla de ruedas pierdes independencia. No se me partió la médula: fue un golpe, se inflamó, y por eso tengo dificultad para sentarme. De la cintura para arriba estoy bien", comentó.

Quiere regresar

El querido personaje de 'Don Gilberto', señala que todo este proceso lo ha tumbado por momentos, pero nunca ha perdido el horizonte que es recuperarse para continuar con lo que ama hacer. Así mismo, afirma que continuará.

"No hay lugar para la depresión. Ya tengo 77 años, me ha sucedido esto y tengo que salir de esto. Si algunas funciones se limitan, igual voy a valerme de las que tengo todavía para seguir en la tarea. Hay cosas que desearías que no hubiesen pasado, pero sigo activo en la medida de lo posible, lúcido —que eso es importante— y alegre", señaló.

De esta manera, Gustavo Bueno ha revelado que pasó por momentos muy complicados en su recuperación tras el accidente que sufrió a mediados de 2025, pero que hoy ya se encuentra recuperándose para volver a la actuación, como tanto lo desea.