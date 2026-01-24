¿Reemplazará a Natalie Vértiz? Melissa Paredes aparece como conductora en 'Estás en Todas'

Durante muchos años Natalie Vértiz estuvo en la conducción con Choca Mandros en el programa 'Estás en Todas', pero la modelo se retiró por nuevos proyectos. Ahora, se estaría en búsqueda de la nueva conductora para el programa y al parecer, Melissa Paredes sería la persona elegida para reemplazar a la exreina de belleza.

Melissa Paredes aparece en 'Estás en Todas'

Durante seis años, Natalie Vértiz fue una de las figuras principales de "Estás en Todas". Junto a Choca Mandros logró una conexión especial con el público, convirtiéndose en una de las duplas más queridas de la televisión de entretenimiento.

Ahora, la modelo ha tomado la decisión de seguir otro camino dejando el puesto de co-conductora del programa de los sábados. Es así como ahora, apareció Melissa Paredes en el set de televisión luciendo un vestido naranja y muy feliz al regresar a la faceta.

"Hola, ¿Cómo están? Los chismes eran ciertos. Me han estado escribiendo desde anoche. Yo sí estoy en todas", expresó la actriz en el programa en vivo. La joven fue bienvenida por su compañero, quien señaló que era la invitada de aquella edición, sin confirmar si ya sería la elegida para ser la conductora.

Por el momento, no se puede confirmar que Melissa Paredes sería la conductora definitiva que acompañará a 'Choca' Mandros en la conducción, ya que en la edición pasada fue Jazmín Pinedo quien estuvo presente. Es así como aún se estaría evaluando quien reemplazaría a la modelo Natalie Vértiz en el programa de entretenimiento de los sábados.

La salida de Natalie Vértiz

Hace unos días, se notó la ausencia de Natalie Vértiz en el programa 'Estás en Todas' y su compañero 'Choca' Mandros tomó la palabra y explicó que su compañera decidió cerrar esta etapa para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales, decisión que fue respetada por todo el equipo.

"Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", expresó en vivo.

De esta manera, el programa de 'Estás en Todas' estaría en búsqueda del reemplazo de Natalie Vértiz para esta nueva temporada. Al parecer, Melissa Paredes sería una de las candidatas, ya que estuvo presente hoy como una de las invitadas y podría convertirse en la nueva conductora junto a Choca.