¡Junto a Gino Assereto! Jazmín Pinedo dedica mensaje tras primera comunión de su hija: "Un regalo del cielo"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

El pasado sábado 4 de octubre, Jazmín Pinedo celebró la primera comunión de su hija con Gino Assereto en una ceremonia privada, acompañada de su actual pareja, Pedro Araujo, quien fue elegido como padrino del evento. Ahora la conductora y ex chcia reality sorprendió a todos con un emotivo video sobre el día especia para su hija.

x

El mensaje de Jazmín para su hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora publicó un video que recoge detalles de cómo su hija disfrutó de su primera comunión. En la publicación, acompañó el material audiovisual con un mensaje cargado de cariño y admiración hacia su pequeña:

"Mi bebé eres un regalo del cielo, tan llena de bondad, con un corazón enorme, eres magia pura! Que Dios siga llenando de luz tu vida y tu alma! Te celebramos con amor siempre mi niña maravillosa! Te amo", escribió Jazmín.

El video también mostró imágenes junto a Gino Assereto, reforzando la buena relación que mantienen como padres a pesar de haber tomado caminos personales distintos. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Entre los comentarios se leyó:

"Hermosaaa tu hijaaa me parece que su padrino es tu pareja?" y "Me encanta chinita lo bonito que llevan la relación de padres, muchas bendiciones para Khale", destacando la admiración por la armonía familiar que proyectan.

Magaly Medina cuestiona la elección del padrino

Hace unas semanas durante la emisión de "Magaly TV La Firme", la conductora expresó su sorpresa por la elección de Pedro Araujo como padrino de la hija de Pinedo. Medina consideró que la pareja podría haber optado por alguien con un vínculo más cercano y duradero para acompañar a la niña en un momento tan importante.

"¿Puso de padrino de la primera comunión a su nuevo novio? ¿Y qué tal si no progresa la relación y terminan? Ella querrá seguir teniendo algún tipo de lazo familiar y por eso lo hizo padrino, ¿no? Porque un padrinazgo lógicamente tiene que trascender el tiempo y las relaciones. ¡Qué arriesgada! ¿Por qué no pone a un primo, alguien cercano o un amigo?", señaló la 'urraca'.

Además, Magaly cuestionó que Pinedo haya tomado esta decisión pese a la juventud de su relación. La presentadora resaltó que, tradicionalmente, el padrinazgo debería garantizar un lazo permanente y no depender de la duración de una relación amorosa.

"Ni siquiera es tu esposo, es solo tu novio y vive a la distancia. Creo que a veces estos padrinazgos para algunos son un saludo a la bandera nomás, ponen al que está a la mano", agregó.

El emotivo gesto de Jazmín Pinedo ha demostrado su amor y compromiso con su hija, resaltando además la cordial relación que mantiene con Gino Assereto como padres. Aunque la elección de padrino generó debate, la conductora priorizó la presencia de su pareja actual en un momento significativo de la vida de su hija.