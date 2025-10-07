Magaly cuestiona a Jazmín Pinedo por elección de su pareja como padrino de su hija: "Que arriesgada"

El pasado sábado 4 de octubre, Jazmín Pinedo celebró la primera comunión de su hija con Gino Assereto en una ceremonia privada, acompañada de su actual pareja, Pedro Araujo, quien fue elegido como padrino del evento. La decisión de la conductora ha generado diversas reacciones en redes y medios, siendo una de las más destacada la opinión de Magaly Medina, quien cuestionó la elección en su programa.

Magaly Medina cuestiona la elección del padrino

En la reciente emisión de "Magaly TV La Firme", la conductora expresó su sorpresa por la elección de Pedro Araujo como padrino de la hija de Pinedo. Medina consideró que la pareja podría haber optado por alguien con un vínculo más cercano y duradero para acompañar a la niña en un momento tan importante.

"¿Puso de padrino de la primera comunión a su nuevo novio? ¿Y qué tal si no progresa la relación y terminan? Ella querrá seguir teniendo algún tipo de lazo familiar y por eso lo hizo padrino, ¿no? Porque un padrinazgo lógicamente tiene que trascender el tiempo y las relaciones. ¡Qué arriesgada! ¿Por qué no pone a un primo, alguien cercano o un amigo?", señaló la 'urraca'.

Además, Magaly cuestionó que Pinedo haya tomado esta decisión pese a la juventud de su relación. La presentadora resaltó que, tradicionalmente, el padrinazgo debería garantizar un lazo permanente y no depender de la duración de una relación amorosa.

"Ni siquiera es tu esposo, es solo tu novio y vive a la distancia. Creo que a veces estos padrinazgos para algunos son un saludo a la bandera nomás, ponen al que está a la mano", agregó.

Gino Assereto también participó en la celebración

Aunque Jazmín Pinedo no compartió imágenes junto a su expareja y padre de su hija, Gino Assereto dejó claro que estuvo presente en la celebración privada. El exchico reality mostró su cariño mediante un mensaje en redes sociales y algunas imágenes de la fiesta.

"Alma bella y amorosa, disfruta tu recorrido en este mundo, disponte a sonreír y a regalar alegrías con esa hermosa sonrisa y corazón que papá Dios te regaló!! Love u mamacita rica y llena de luz", escribió Assereto junto a un vídeo caminando de la mano con su hija y una foto dentro de la fiesta privada.

Con esta muestra de cariño, Gino reafirmó su compromiso como padre, dejando en evidencia que, pese a la separación con Pinedo, continuará presente en los momentos importantes de su hija.

En conclusión, la celebración de la primera comunión de la hija de Jazmín Pinedo ha generado un intenso debate sobre las decisiones familiares y el rol de los padrinos. Mientras Magaly Medina cuestiona la elección de Pedro Araujo, la presencia de Gino Assereto muestra el compromiso del padre con su hija.