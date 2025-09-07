Jazmín Pinedo anuncia que pronto llegará un nuevo bebé a su familia: "Me explota el corazón"

Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al confesar que próximamente su familia tendrá un nuevo miembro y se trata de un bebé que viene en camino. La popular "Chinita" está muy emocionada por la llegada del pequeño y dijo que tuvo que guardar la noticia por unas semanas antes de poder confirmarlo.

¿Jazmín Pinedo está embarazada?

La conductora de Más Espectáculos compartió su emoción a través de redes sociales, anunciando que su hermana, Xiomara Pinedo, se encuentra embarazada. El anuncio lo hizo con un video donde Xiomara se somete a una ecografía para ver las primeras imágenes de su bebé.

Jazmín no pudo estar más emocionada, ya que, ahora que el embarazo ha pasado la etapa de riesgo, pudo contarlo a todos sus seguidores para que compartan la felicidad con ella y su hermana, quien se convertirá en madre por segunda vez.

" ¡Por fin puedo contarles, la familia crece! ¡Me explota el corazón! Xiomara Pinedo, ¡te amo! ¡La carita de mi Oli!", escribió la conductora de televisión en el video que compartió en Instagram.

Jazmín Pinedo anuncia que su hermana está embarazada

Cabe resaltar que Jazmín también incluyó una encuesta para que sus seguidores puedan votar sobre el sexo del bebé, por lo que probablemente mostrará imágenes de la revelación de género en las próximas semanas.

Jazmín Pinedo recibe llamada de su hija EN VIVO

Hace unas semanas, La conductora de 'Más Espectáculos', protagonizó un momento inesperado y lleno de ternura durante la transmisión en vivo del programa. Mientras desarrollaba el bloque con total normalidad, su celular comenzó a sonar y tuvo que detenerse para responder, explicando que se trataba de su hija Khaleesi.

"1000 disculpas, pero es la reina, la verdadera reina, tengo que contestar porque puede ser una emergencia un ratito", dijo Jazmín, mientras tomaba la llamada frente a cámaras. La presentadora, conocida por su cercanía con su público, dejó claro que la familia siempre tiene prioridad, incluso en medio de un programa en directo.

Al contestar, Jazmín recibió un dulce mensaje que conmovió a todos. "Mami, sólo quería decirte que te ves muy hermosa hoy", expresó la pequeña Khaleesi, provocando una sonrisa instantánea en la conductora. Jazmín respondió con un "te amo mucho" y le prometió que en un ratito iría a verla.

Es así que, la revelación del embarazo de Xiomara Pinedo generó gran emoción entre los seguidores de Jazmín, quienes felicitaron a la familia por la noticia. La conductora compartió su felicidad y destacó que su hermana vive una etapa especial, esperando a su segundo hijo con mucha ilusión.