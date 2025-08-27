Orquesta Candela cuenta el verdadero motivo de la salida de Paul Michael ¿Lo sacaron?

Hace un tiempo, Orquesta Candela anunció la salida de Paul Michael de su delantera musical después de estar solo por un mes. Esto causó una gran duda de los motivos de su salida, y ahora la conductora Jazmín Pinedo les preguntó directamente si lo sacaron antes de subir al escenario.

¿Paul Michael fue sacado de Orquesta Candela?

Durante una entrevista con Orquesta Candela en el programa 'América Espectáculos', la conductora Jazmín Pinedo consultó sobre la salida del novio de Pamela López, Paul Michael. Aunque anteriormente revelaron que se debió a falta de tiempo o compromiso, el joven reveló que aparentemente el 'chalaquito' ya estaba por subir a un concierto y lo retiraron del grupo.

"Hemos leído que él supuestamente llega a Trujillo con Orquesta Candela y no se presenta, pero es lo que dicen las redes. Por eso supuestamente, lo habrían sacado ¿Es verdad?", consultó la conductora de TV.

Es así como Víctor Yaipén Jr. decidió responder de la manera más amablemente y sincera. Primero expresó que sus seguidores merecen respeto y el cantante de cumbia no lo cumplía aparentemente y decidieron tomar cada uno su camino.

"El realidad nosotros lo que mantenemos siempre es tratar de respetar al público. Definitivamente, su tiempo con nuestros tiempos no iban muy de acuerdo, cada uno decidió tomar su rumbo. Obviamente, nosotros dijimos 'sabes qué no hay el tiempo, no tienes el tiempo, es preferible mejor cada uno tome su propio camino', para que pueda seguir adelante en su música", expresó.

Orquesta Candela sobre Paul Michael en 'América Espectáculos' pic.twitter.com/SJ7yeVhL0A — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 27, 2025

¿Qué hace el novio de Pamela López?

Tras su salida de Orquesta Candela, Paul Michael reapareció en grabaciones con otros grupo de cumbia, pero se desconoce si ingresó como cantante o es una colaboración. Ya que según sus redes sociales, él estaría realizando el lanzamiento de sus propios temas como solista.

Aunque ha realizado algunas colaboraciones con algunos artistas urbanos, no ha logrado alcanzar grandes cifras en sus plataformas digitales. También, reveló en una entrevista que estaría llevando clases de canto para mejorar su técnica, se desconoce si fue la razón de su salida del grupo de cumbia.

De esta forma, Paul Michael afirma que habría sido de mutuo acuerdo su salida de Orquesta Candela. Así mismo, el grupo de cumbia señala que le dejaron seguir con su carrera, debido a que no contaba con el tiempo para cumplir con todo lo que se debía para las presentaciones. Aunque no responden si lo sacaron antes de una presentación.