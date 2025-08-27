Nicola Porcella asegura que no le cae nadie de 'América Hoy' y arremete contra Gisela: "El karma se paga"

El programa de 'América Hoy' se encuentra en medio de la polémica tras lo sucedido con Gisela Valcárcel y América Televisión. Ante esto, Nicola Porcella ha opinado sobre la supuesta prohibición de la 'señito' y que no le caería nadie del programa de espectáculo que produce.

Nicola Porcella sobre 'América Hoy'

Por medio de sus redes, Nicola Porcella realizó una transmisión en vivo donde señala que su llega al Perú ha sido toda una calamidad. Incluso, salió a responder sobre no dar una entrevista al programa de 'América Hoy', ya que habla honestamente y deja en claro que no le caería bien ninguno de sus conductores de TV.

"La verdad no me caen bien, soy totalmente honesto. No se trata de ser creído, soy una persona muy agradecida, pero ya sé a quienes le doy entrevistas y a quiénes les doy mi energía, no se los voy a dar a cualquiera. No tiene nada de malo que un programa de prensa hable de ti porque hiciste algo mal, uno se lo buscó, pero tampoco puedo ser hipócrita", expresó.

Después, comenta que si la producción de 'América Hoy' se molesta, no tendría ningún problema con ello porque solo llegó al Perú para estar feliz con su familia.

Arremete contra Gisela Valcárcel

Luego, Nicola Porcella también comentó sobre el problema que viene pasando Gisela Valcárcel cuando en un inició afirmó que no le dejaron ingresar a América Televisión. El peruano expresó que la misma 'señito' le habría negado de la misma manera su ingreso al canal e incluso amenazó con irse.

"Imagínate tener el poder de decir 'no entra tal persona', conmigo lo hicieron. Justo lo que pasó hoy día fue lo que me hicieron en algún momento, y la misma persona. 'Él no vuelve, si vuelve yo saco a todas mis producciones'", cuenta el actor.

Así mismo, agrega que la productora de televisión estaría aparentemente recibiendo su karma porque lo que alguna vez le hicieron cuando trabajaba en Perú.

"Si alguien se quedó afuera es por karma, por mala persona y como la verdad, yo ya no necesito. El karma se paga cuando uno es mala persona, todo en esta vida se paga, nunca hay que cerrar las puertas a nadie", agregó.

De esta manera, Nicola Porcella expresa que Gisela Valcárcel en algún momento lo trató mal dejándola fuera del canal 'América Televisión'. Por ello, afirma que la 'señito' estaría recibiendo su 'karma'.