Mundial de Desayunos de Ibai: Perú con el pan con chicharrón se enfrenta a Ecuador en los cuartos de final

El Perú sigue destacando en el Mundial de Desayunos 2025 organizado por el streamer español Ibai Llanos. Tras una contundente victoria sobre los chilaquiles mexicanos, el pan con chicharrón avanzó a los cuartos de final y ahora se enfrentará al bolón verde y encebollado de Ecuador. Esta vez, el plato peruano contará con un acompañante extra: el tradicional tamal.

Perú arrasó en votos y enfrentará a Ecuador

El pan con chicharrón rompió récord de votos al clasificar a cuartos de final del Mundial de los Desayunos, el evento organizado por el youtuber Ibai Llanos, y ahora enfrentará a Ecuador. El influencer precisó en un video publicado en esa red social que Perú viene con una diferencia abultada mientras que Ecuador paso ajustadamente en la llave anterior.

"Perú, que viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos: dos punto cinco millones de votos que tuvo el desayuno peruano, uno punto dos millones que tuvo el mexicano. Mientras que Ecuador logró 1.9 millones sobre 1.8 millones de Guatemala, que ha estado rozando los cuartos de final", señaló Llanos, sorprendido por el respaldo masivo que recibió el plato criollo.

La respuesta del público no tardó en aparecer. Los hinchas nacionales se movilizaron de inmediato para mostrar su apoyo, pero no fueron los únicos. Tal como sucedió en la ronda anterior, autoridades, políticos, figuras públicas y hasta instituciones estatales se sumaron al fervor patriótico en redes sociales.

"El Perú produce el mejor desayuno del mundo", escribió el Ministerio de la Producción. Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comentó: "El pan con porky más los tamales gana por goleada". Incluso la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional se pronunció: "Este mundial ya lo ganamos, sobrinos, empecemos a poner orden en ese chat".

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Así puedes votar por Perú frente a Ecuador

El apoyo popular resulta decisivo en este torneo digital y los peruanos ya se preparan para el duelo contra Ecuador. Existen dos formas de votar en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos:

En TikTok : ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos, ubicar el video del enfrentamiento Perú vs. Ecuador y darle "me gusta" al comentario donde aparece escrito PERÚ PE .

: ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos, ubicar el video del enfrentamiento Perú vs. Ecuador y darle "me gusta" al comentario donde aparece escrito . En Instagram: acceder al perfil oficial del streamer, encontrar la publicación del duelo entre pan con chicharrón y bolón verde, y presionar en el botón VOTAR o seleccionar PERÚ en la encuesta disponible en los comentarios.

En conclusión, el avance del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos ha generado una ola de entusiasmo que va más allá de lo culinario. El plato no solo representa tradición y sabor, sino también un símbolo de identidad cultural que une a millones de peruanos dentro y fuera del país.