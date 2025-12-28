¡SE CASA! Jefferson Farfán pide la mano de Xiomy Kanashiro en matrimonio con sorprendente propuesta

La relación amorosa entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha llamado la atención desde que lo anunciaron a inicios de este año. Ahora, la pareja viene pasando por momentos muy felices y según noticias que se difundieron en las redes sociales, la pareja se habría comprometido de manera oficial en matrimonio frente a los familiares del exfutbolista y la bailarina.

Sobre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

La pareja pasó su primera Navidad juntos tras tener una relación amorosa desde el 14 de febrero. A pesar de que muchos pensaron que el noviazgo entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán no duraría mucho, ellos han demostrado lo contrario y están a menos de dos meses de cumplir su primer año.

Ambos revelaron que primero fueron muy buenos amigos por un largo tiempo y poco a poco se fueron acercando cada vez más en el lado sentimental. Durante meses estuvieron saliendo y siendo captados juntos en las playas, antes de hacer oficial su relación amorosa.

Incluso, a pesar de que varias jóvenes como Darinka Ramírez, Delany López y más figuras afirmaron haber estrado al mismo tiempo con la 'Foquita', la bailarina decidió creer en la palabra de su pareja y seguir con él. Es así como ambos han realizado varios lujosos viajes juntos al exterior.

Ahora, se ha viralizado la información de que Jefferson Farfán le pidió la mano en matrimonio a la bailarina Xiomy Kanashiro de manera oficial frente a sus dos familias en un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo.

¿Se casarán en 2026?

La noticia viene volviéndose furor en las redes sociales, ya que después de las varias relaciones amorosas que ha tenido Jefferson Farfán durante su vida, nunca ha formalizado con casarse. Hasta el momento, tiene cuatro hijos de tres mujeres diferentes y ha estado en polémica con cada una de sus exs.

Hace unos meses, Xiomy lució un anillo que Farfán le regalo donde se comprometía como pareja formal, pero ahora sería una pedida de mano oficial de parte del expelotero. Aunque lamentablemente todo sería parte del Día de los Inocentes que se celebra hoy 28 de diciembre.

De esta manera, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán viene pasando por momentos muy felices juntos derrochando amor en las redes sociales y expresaron en más de una ocasión que podrían casarse en el futuro, pero no es el caso. Ya que todo se trataría de una simple broma del Día de los Inocentes.