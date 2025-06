Vania Bludau cree que Onelia y Mario Irivarren terminaron antes de la boda: "Yo no tengo la culpa"

El último fin de semana, se ha viralizado una fotografía donde se ve a Vania Bludau y Mario Irivarren juntos abrazándose. Es así como se defiende afirmando que su expareja habría terminado antes con Onelia Molina antes de la boda, y ella no habría sido la razón.

Vania Bludau se limpia de toda culpa

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', Vania Bludau fue consultada sobre la fotografía donde sale abrazando a Mario Irivarren. Aunque primero afirmó no recordarlo, cuenta que sí conversó con su expareja en la fiesta, pero no reveló cuál fue el tema. Después, señala que ella no tiene la culpa de que su ex terminó con Onelia Molina.

"Yo recuerdo algo, pero no lo puedo mencionar. ya es tema de él. Yo no tengo la culpa de nada, yo sé que no soy culpable que hayan terminado y me da risa todos los comentarios que pueden haber sobre eso. Los protagonistas son ellos, yo salgo sobrando, pero creo que ellos no van a hablar de por qué terminaron ni en qué momento terminaron, ya están tergiversando un poco el contexto", expresó.

Cree que Mario y Onelia terminaron antes

Lo que llamó la atención es que Vania Bludau cree que Mario Irivarren terminó su relación con Onelia Molina antes de la boda de Alejandra Baigorria. Por ello, recuerda el video de su ex con la empresaria de Gamarra, donde el chico reality afirma que terminó su noviazgo con la odontóloga.

"¿La boda ellos seguían juntos?", le preguntan y Vania responde: "Esa es la pregunta, esa es la verdadera pregunta. No, no, a mí (él no me dijo que terminaron). ¿No vieron el video que estaba conversando con Ale? Se escucha, ¿Se acuerdan el texto?".

Luego, la chica reality agrega que le parece raro el momento en que pasó aquello, ya que Onelia Molina siempre estaba al lado de la 'calavera coqueta'. Aunque sospecha que ambos se juntaron cuando la odontóloga fue al baño.

"El tema de Mario es raro porque donde estaba la novia, pues ¿no? Porque siempre estaba al costado, por eso no entiendo en qué momento pasó, fácil cuando se fue al baño", expresó finalmente.

Al parecer, Vania Bludau no recuerda bien el momento en que abraza a Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria, pero deja en claro que ella no fue la culpable del término de la relación amorosa de su ex con Onelia Molina. Deja entrever que la pareja habría terminado antes de aquella celebración.