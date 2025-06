Nico Ponce crítica a Pablo Heredia por polémica con Flavia y Ale: "Fue una manipulación de una persona mayor"

Pablo Heredia generó gran controversia en la farándula local tras su participación en 'El Valor de la Verdad', donde confesó haber mantenido relaciones sentimentales con figuras públicas como Flavia Laos, Mayra Goñi y Ale Fuller. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y han desatado de Nico Ponce, quien cuestionó duramente la actitud del argentino.

Nico Ponce fue abordado por el programa 'Amor y Fuego', donde no dudó en mostrar su desacuerdo con la forma en la que Pablo Heredia ventiló detalles personales sobre sus exparejas. Para el actor peruano, el comportamiento de Heredia fue completamente inapropiado, especialmente porque involucra a personas con las que mantiene una amistad cercana.

"Me parece hasta las patas lo que hizo Pablo. Él no es mi amigo, solo fuimos compañeros en algún trabajo, pero yo se lo dije desde el día uno a Flavia, que esa amistad es importante", señaló visiblemente molesto.

Además, cuestionó la diferencia de edad que existía entre Heredia y las jóvenes en ese momento, insinuando una dinámica desequilibrada en esas relaciones.

"Yo creo que fue una manipulación de una persona mayor hacia dos chicas que eran muy pequeñas y que me parece hasta las patas porque las dos son mis amigas y a las dos las quiero", agregó con firmeza.

El cantante Emil Jaime, quien también tuvo una relación con Flavia Laos, fue otro de los personajes consultados sobre el tema. Si bien evitó entrar en detalles, dejó clara su posición al decir que no habría expuesto situaciones íntimas años después.

"Cada uno hace con su vida lo que quiere. En ese momento Flavia me imagino que era una chica soltera, Mayra también, Ale también. Pero no, no es mi perfil contar algo así después de años", expresó Emil al ser consultado por Amor y Fuego.