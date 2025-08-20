¡Al descubierto! Joshua Franco expone cariñosos chats con Génesis Tapia: "Soy tu novia, respete"

Joshua Franco, joven empresario que asegura haber tenido una relación con Génesis Tapia, se presentó en el programa "Magaly TV La Firme" y dejó a todos con la boca abierta. Con el celular en la mano, mostró varios chats de WhatsApp donde la propia pelirroja le escribía frases que confirmarían el romance que tuvieron.

Joshua Franco destapa chats con Génesis Tapia

La farándula no descansa y ahora el protagonista es Joshua Franco. El joven empresario apareció en el programa "Magaly TV La Firme" y mostró pruebas que han dejado a muchos en shock: chats de WhatsApp con Génesis Tapia que, según él, confirman que tuvieron una relación sentimental.

En las conversaciones que enseñó, se leen frases de cariño y complicidad. Franco compartió un chat donde él le escribe: "Yo soy tu novio, que no se te olvide". Y ella responde: "A ti tampoco. Que yo soy tu novia. Respete". Además, lo tenía guardado en sus contactos como "Amor Bello", dejando claro que entre ellos sí existía más que una simple amistad.

Mensajes de amor y confesiones. Joshua no se guardó nada y presentó varias capturas. En una de ellas, cuando él le escribió "te amo", Génesis respondió con un contundente "Yo también".

En otra conversación, Franco le preguntó qué pasaría si le pedía formalizar su relación. La pelirroja no dudó en contestarle.

"(Si yo te pido que seas mi novia ahora ósea en estos días, ¿qué harías? O ¿cómo lo manejarías?) Ya sabes que soy una figura pública y te imaginas lo que eso conlleva. La pregunta es simple: ¿te la juegas el todo por el todo sí o no? Mi respuesta es sí", se lee en el chat.

Estas pruebas, según el empresario, demuestran que ella fue su pareja y no solo un 'saliente', como algunos especulaban.

Lujos y detalles costosos. Pero eso no fue todo. Joshua contó que con Génesis solía salir a restaurantes exclusivos como Cala y Amador. Incluso confesó que en una ocasión pidió una botella de champán Dom Perignon valorizada en 3,500 soles.

"Le decía que pida lo que quiera", aseguró, dejando en claro que no escatimaba gastos cuando estaba con ella.

La respuesta de Génesis Tapia

La polémica creció porque este romance habría hecho reaccionar a Kike Márquez, padre de los hijos de Génesis.

En un chat con "Magaly TV La Firme", la misma Tapia admitió: "Tal vez el hecho de verme salir con otra persona lo ha hecho reaccionar y dejar de sentir que me tenía segura".

Cabe señalar que Kike publicó fotos con Génesis, donde aparecen juntos y hasta besándose durante un viaje a Brasil, lo que confirmaría que están intentando una reconciliación.

Génesis Tapia fue clara sobre la situación: "(Después de lo que ha dicho Kike, ¿le vas a dar una segunda oportunidad? Hemos visto que te está haciendo méritos ¿Vas a regresar con Kike?) Siempre todo se ha dado muy rápido y considero que no es lo adecuado en este tiempo. En esta etapa quiero hechos y no palabras. Solo el tiempo me dirá si vale la pena".

Con esas declaraciones, dejó entrever que lo suyo con Franco ya pertenece al pasado y que ahora atraviesa "otra etapa".

Por un lado, Joshua sostiene que fue su novio y muestra los chats como prueba. Por otro, Génesis habla de nuevas oportunidades con Kike Márquez. Lo cierto es que los mensajes ya están en el ojo público y, como siempre, la farándula peruana sigue dando de qué hablar.