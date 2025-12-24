Miss Arequipa denuncia a su exnovio por violencia física y psicológica: "No me voy a callar"

A través de un video en sus redes sociales, la joven Lidia Barbachan quien es la actual Miss Arequipa 2025 ha revelado que sufrió de violencia psicológica y física. La modelo reveló detalles de los momentos de terror que vivió al lado de su exnovio.

Miss Arequipa no callará más

La actual Miss Arequipa 2025, Lidia Barbachan, decidió grabar un video expresando una denuncia pública contra su exnovio Erick Gutiérrez. La modelo reveló que ha sufrido de violencia física y psicológica por parte de esta persona que la ha estado amenzando constantemente.

"Esta no es la primera vez que he sido agredida. Tiempo atrás recibí amenazas, maltrato psicológico y físico, por eso es que hasta el día de hoy nunca hablé. Esta persona no solo lanzaba amenazas contra mí también contra mi familia y contra mi círculo, por eso es que tuve mucho miedo y no hablé", declaró en el video.

La publicación se realizó en su cuenta de TikTok señalando que no sería la primera vez que ha sido agredida. Además, reveló que no solo existían amenazas contra ella, sino también contra su familia y personas cercanas a ella.

Así mismo, cuenta que también fue agredida frente a los padre de su exnovio, quienes no la defendieron. Incluso, reveló que fue amenazada con un objeto punzo cortante y que cuando pedía ayuda, era peor.

"Todo esto en presencia de su madre y su padre que no hicieron nada por defenderme. También hubo un momento en el que ingresó a la habitación con un cuchillo y repetía que me quitaría la vida. Cuando intentaba pedir auxilio, los golpes eran más intensos", expresó.

Pide garantías de vida

Como lo relató en su video, la joven contó que no sería tampoco la primera mujer que es agredida por él. Así mismo, contó que ha pedido garantías para su vida porque estaría siendo amenazada y que mandaría a alguien para atentar contra su vida.

"Le pido a las chicas que lo conocen que tengan mucho cuidado. Pido justicia y garantías para mi vida. Sé que Erick está hablando con otra persona para hacerme daño", dijo.

De esta manera, la Miss Arequipa 2025 denunció de esta manera las agresiones y amenazas que viene recibiendo de parte de su expareja Erick Gutiérrez. Quien no sería la primera vez que la agreden y decidió ya no callar más, por ello pide garantías para su vida y la de su familia.