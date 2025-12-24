María Pía Copello sorprende con inesperado video sobre su cuarto embarazo: "La pancita no se puede ocultar"

María Pía Copello volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de compartir un video que provocó una ola inmediata de reacciones y comentarios por una 'pancita' que se lograron notar sus seguidores generando especulaciones de un embarazo. Frente a la insistencia del público, la también influencer decidió aclarar el tema de una peculiar manera sorprendiendo a más de uno.

María Pía Copello juega con los rumores de embarazo

A través de un video difundido en Instagram, María Pía explicó por qué decidió dirigirse directamente a sus seguidores. "Se ha dicho mucho por el último video y por eso he decidido grabar esto para ustedes", comentó al inicio, aumentando aún más la expectativa entre quienes esperaban una noticia importante.

Durante varios segundos, la conductora alimentó deliberadamente el rumor y dejó entrever, de forma exagerada, que sí estaría embarazada y que ese habría sido el verdadero motivo de su alejamiento de la televisión.

"No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando? A que no saben. Estoy embarazada después de 12 años por cuarta vez, ¿se pueden imaginar eso? Ya les estaré contando todo de este embarazo tan rápido, tan inesperado que se ha dado y bueno, ya como la pancita no se puede ocultar, es por eso que he decidido hablar", dijo María Pía, con un tono dramático que llevó a muchos a creer que la noticia era real.

El relato generó emoción y sorpresa entre sus seguidores, pero el suspenso duró poco. Cuando el video parecía confirmar lo que muchos daban por hecho, la conductora dio un giro inesperado y aclaró que todo había sido una broma. Mirando a quien la grababa, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales:

"Qué pasada la gente, ahora una no puede estar hinchada. ¿Qué le pasa a la gente?. A propósito mi agua de orégano, me ha dado un cólico. Me hacen renegar a fin de año".

Con esta respuesta, María Pía dejó en evidencia que los comentarios sobre su cuerpo fueron exagerados y que no estaba esperando un bebé. Una vez más, mostró su capacidad para reírse de los rumores y utilizarlos como una forma de conectar con su audiencia, sin perder la espontaneidad que la caracteriza.

El mensaje de María Pía tras la mayoría de edad de su hijo

En el mismo video, la conductora aprovechó para compartir un momento más personal y emotivo relacionado con su familia. María Pía recordó cómo vivió la llegada de su hijo mayor y las emociones que la acompañaron al convertirse en madre por primera vez.

"Hace 18 años exactamente me convertí en mamá (...) no sabía si lo iba a hacer bien. Uno siempre quiere ser la mamá perfecta", confesó visiblemente conmovida.

La exconductora de 'Mande quien mande' también destacó las cualidades de su hijo y el orgullo que siente por la persona en la que se está convirtiendo. "Me hace sentir muy orgullosa el hombre que se está formando, porque es un chico con un gran corazón, responsable y generoso", expresó, resaltando los valores que ha visto crecer en él con el paso de los años.

El tono del mensaje cambió cuando su hijo Samuel apareció en escena mostrando su simbólico DNI azul, recordándole que ya es mayor de edad y que ahora puede tomar sus propias decisiones, incluso la posibilidad de irse de casa. Fiel a su estilo directo y con una cuota de humor, María Pía respondió de inmediato y marcó un límite claro:

"El día que tú compres el papel higiénico en esta casa, ese día podrás hacer lo que te dé la gana. Mientras tanto, a mí me pides permiso para todo".

Con un solo video, María Pía Copello logró despejar rumores, generar risas y, al mismo tiempo, compartir un mensaje sincero sobre la maternidad y el crecimiento de sus hijos. La conductora dejó claro que no espera un nuevo bebé, pero sí atraviesa una etapa cargada de emociones al ver a su hijo cumplir 18 años y dar pasos hacia la adultez.