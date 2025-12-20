Maria Pía emocionada por aparición de su hijo en TV: confesó que Samuel Jr. se irá a vivir al extranjero

La conductora de televisión María Pía Copello vivió una emotiva jornada el último viernes 19 de diciembre, al despedirse oficialmente del programa 'Mande quien mande', espacio televisivo en el que ha sido una de las figuras principales.

La despedida se llevó a cabo durante la emisión de la tarde y estuvo marcada por la emoción, los recuerdos y las lágrimas. María Pía estuvo acompañada en todo momento por sus compañeros de conducción, Carlos Vílchez y Mario Hart, quienes no dudaron en dedicarle palabras de agradecimiento y brindarle un efusivo abrazo.

María Pía Copello se despidió de 'Mande quien mande'

Tal como se había informado previamente, esta fue la última aparición de la también influencer en 'Mande quien mande', luego de confirmar que en 2026 asumirá un nuevo reto profesional fuera del espacio televisivo. En medio del ambiente cargado de sentimientos, la producción del programa preparó una sorpresa especial para la conductora: la aparición en vivo de su hijo mayor, Samuel, de 17 años, quien debutó por primera vez en televisión nacional.

María Pía Copello no se esperaba la aparición de su hijo Samuel

La presencia del joven conmovió profundamente a María Pía Copello, quien no pudo contener las lágrimas al verlo ingresar al set, especialmente porque Samuel no suele exponerse ante las cámaras. La emoción se intensificó al recordar que su hijo está próximo a cumplir la mayoría de edad y que el próximo año partirá al extranjero.

María Pía rompió en llanto al ver a su hijo

Visiblemente afectada, la conductora compartió sentidas palabras dedicadas a su primogénito: "Samuel es mi primer hijo. Todo lo que me has enseñado, hijito. Mañana cumple 18 años y no lo puedo creer. Es un chico íntegro, generoso, con un gran corazón. No sabría cómo definirlo. Nos llevamos increíble. Mañana tenemos fiesta y en Navidad nos vamos fuera, pero Sami se queda en Estados Unidos", expresó entre lágrimas.

Durante su intervención, María Pía Copello resaltó la importancia de permitir que los hijos crezcan y sigan su propio camino, aun cuando ello implique una separación emocional para los padres. En ese sentido, destacó el esfuerzo que ella y su esposo, el empresario Samuel Dyer, han realizado para garantizar la educación y el futuro de sus hijos

"Tu papá y yo trabajamos para ustedes. Para nosotros, la educación es fundamental. No te quiero decir cuánto me va a doler no escucharte todo el día con los parlantes y los treinta amigos. Es la primera vez que aparece en el programa, no sé cómo lo convencieron", añadió.

Finalmente, Samuel tomó el micrófono y dedicó un emotivo mensaje a su madre, agradeciéndole por el amor y el apoyo constante que le ha brindado a lo largo de su vida.

"Primero quería agradecerte por todo lo que me has dado. Siempre has sido muy linda conmigo. Es loco porque antes no quería grabar ni un TikTok contigo, y ahora me contenta que me guste algo que a ti también te gusta", expresó visiblemente emocionado.

El momento fue uno de los más conmovedores del programa y marcó el cierre de una etapa importante en la carrera televisiva de María Pía Copello, quien se despidió del público entre aplausos, gratitud y la promesa de volver pronto con nuevos proyectos.