Magaly contra Angie Jibaja por hablar de la crisis de Romina y Jean Paul: "La inmadurez de ella no cambia"

Hace unos días, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María expresaron tener una crisis por una oferta de trabajo de la joven uruguaya en el extranjero. Es así como ahora, Angie Jibaja pudo ver a sus hijos gracias a Romina, pero habló mal de su crisis, que no habría sido del agrado de Magaly Medina.

Magaly sobre Angie Jibaja

Luego de que Angie Jibaja criticara la crisis que tuvieron Romina Gachoy y Jean Paul Santa María expresando su preocupación por sus hijos, Magaly Medina no dudó en recordarle su pasado.

"Ahora resulta que Angie Jibaja está preocupada, y no se ha preocupado todos estos años en enmendar su conducta. Ahora, la crisis que tienen Romina y Jean Paul, ahora resulta que está preocupada. hay que tener la cara bien dura con eso", expresó la conductora en su programa de TV.

Magaly comenta sobre las declaraciones de Romina Gachoy, donde la uruguaya revela que convenció a los chicos para que se encuentren con Angie Jibaja y les de una oportunidad, pero que ellos nuevamente no quieren verla porque se decepcionaron cuando salió a hablar de su familia.

"Fue una de las condiciones que no hable mal de su familia, y es lo primero que hace. ¿Cómo vas a llegar a una negociación así con Angie? La inmadurez de ella no cambias de un día para otro", despotricó la conductora.

¡Ya se reconciliaron Romina y Jean Paul!

Así mismo, Magaly compartió fotos del encuentro sesión de fotos navideñas que se realizaron Romina Gachoy con el cantante Jean Paul Santa María con sus tres menores hijos después de haberse reconciliado. Además, la 'urraca' señala que la pareja ha formado una familia unida que a pesar de los problemas que tienen, siempre se vuelven a reconciliar de la manera más amorosa y tranquila posible.

"Ellos han formado una familia muy unida, que como cualquiera tendrá sus problemas, pero saben afrontarla y resolverla con muchísimo amor. Esta sesión de fotos debería acabar con cualquier rumor de crisis que hubo entre ellos, que además lo hablaron públicamente", comentó la periodista.

De esta maneras, Magaly Medina señala que al final de todo Romina Gachoy con Jean Paul Santa María siguen unidos con sus menores hijos y por ello, no dudó en arremeter contra Angie Jibaja cuando habló de la crisis de ellos, donde ponía en duda los cuidados de los niños, pero la periodista le recordó su pasado.