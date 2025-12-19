Christian Cueva se hizo retoques estéticos en compañía de Pamela Franco: ¿qué tratamiento aceptó?

Christian Cueva viene acaparando todas las miradas no solo a las apariciones públicas que tiene con su actual pareja Pamela Franco, sino también por los dimes y diretes con su todavía esposa Pamela López.

Al respecto, 'Aladino' sorprendió a sus seguidores y público en general al anunciar en redes sociales que ya inicio el proceso para poder tramitar su divorcio. Sin embargo, la vía por la cual lo está haciendo no fue del agrado de la madre de sus hijos.

Por ello, Pamela López se manifestó para responderle y dejó en claro que su posición es la de llegar a un acuerdo con el futbolista cuanto antes para poder ponerle fin a su matrimonio, que tuvo como fruto tres hijos.

Sin embargo, Christian Cueva ahora ha vuelto otra vez a ser noticia debido a que se conoció que acudió recientemente a una famosa doctora que es especialista en tratamientos estéticos.

Y no fue solo, ya que estuvo acompañado en todo momento de su pareja y artista Pamela Franco, con quien incluso se grabó en un video compartiendo los retoques que estaba por realizarse en su cara.

¿Qué tratamiento estético se hizo Christian Cueva?

Según se pudo conocer, el nuevo y esperado refuerzo del Juan Pablo II para el 2026 se hizo dos famosos retoques estéticos. El primero fue el Morpheus 8 pro para mejorar su textura de la piel.

Luego, 'Aladino' se aplicó el famoso botox, también en el rostro y en lugares estratégicos para disminuir las líneas de expresión. En el video, se pudo observar el momento en que la especialista le aplica todo el tratamiento. Además, el volante no dudó en decir "Me van a dejar a lo Leonardo DiCaprio".

Christian Cueva se hizo retoques en el rostro

Cabe mencionar que no es la primera vez que Christian Cueva decide hacerse un par de arreglos en su rostro. Desde que empezó su relación con Pamela Franco, ambos han acudido en un par de oportunidades a hacerse retoques.

Christian Cueva fue captado en colegio de sus hijos: ¿se encontró con Pamela López?

El exfutbolista de Alianza Lima asistió a una actividad en el colegio de sus hijos, según informaron las 'Ratujas' de Instarándula. Según la publicación, 'Aladino' se presentó en el centro de estudios el último miércoles 17 de diciembre, presuntamente con motivo de las actividades escolares de fin de año.

En resumen, Christian Cueva volvió a hacerse tratamientos estéticos y acudió en compañía de su pareja Pamela López. Los procedimientos que se hizo fueron dos: Morpheus 8 pro y botox.