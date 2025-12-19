Paul Michael y el mensaje que le mandó a Christian Cueva: "Que se apure para entregar el diamante"

Pamela López reapareció en televisión para referirse públicamente a la formalización del proceso de divorcio que mantiene con el futbolista Christian Cueva, padre de sus tres últimos hijos y con quien sostuvo una relación de más de una década.

La empresaria e influencer fue invitada a la más reciente edición del programa 'La noche habla', donde abordó detalles del proceso legal y su situación sentimental actual. Durante la entrevista, fue sorprendida por la intervención de su actual pareja, el cantante Paul Michael.

¿Paul Michael quiere pedirle matrimonio a Pamela López?

Entre risas, el artista expresó: "Que se apure ya para entregarle el diamante a mi princesa", comentario que generó reacciones inmediatas entre los conductores y el público presente. Pamela López, visiblemente sorprendida, optó por continuar con la conversación sin confirmar ni descartar una eventual boda.

En otro momento del diálogo, la también creadora de contenido explicó que el proceso de divorcio podría resolverse en un plazo corto si ambas partes llegan a un acuerdo. Según indicó, un divorcio por mutuo consentimiento permitiría una separación rápida y ordenada, priorizando el bienestar de los hijos.

"Es muy facilito. Los dos nos sentamos, dividimos los patrimonios, lo mejor para nuestros hijos y te puedes divorciar en tres meses", señaló ante las cámaras.

Como se recuerda, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para anunciar que ya había formalizado la demanda de divorcio contra Pamela López. De acuerdo con la información compartida, la acción legal fue presentada el último miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el Poder Judicial.

Pamela López y Paul Michael viven un gran momento en el amor

El estudio jurídico Villaverde, encargado de la defensa de 'Aladino', emitió un comunicado en el que precisó: "Como es de conocimiento público, el estudio Villaverde viene teniendo el patrocinio del señor Cristian Cueva. En este sentido, hemos presentado la demanda de divorcio ante el Poder Judicial contra la señora Pamela López. Sin embargo, invitamos a la señora López y a sus abogados a poder dialogar con nosotros con la finalidad de hacer un proceso más célere y armonioso en beneficio de ambas partes".

Por su parte, el abogado de Pamela López cuestionó la versión difundida por la defensa del futbolista y aseguró que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación oficial sobre la demanda. Además, puso en duda la rapidez con la que se estaría desarrollando el proceso judicial.

Abogado de Pamela López no ha recibido ninguna notificación de Christian Cueva

"No hemos recibido ninguna notificación de la demanda. Dudo mucho que vayamos a recibirla en dos semanas. Me genera sospecha que pueda existir un tema que quiebre la imparcialidad y todo sea a favor del señor Cueva, porque es un proceso de conocimiento que demora y no es tan rápido en las notificaciones", declaró le letrado.

En resumen, Paul Michael aprovechó una reciente entrevista a Pamela López para mandarle una indirecta a su todavía esposo y expareja Christian Cueva, dando a entender que se apure para poder pedirle la mano.