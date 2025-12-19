RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Se cruzó con Pamela López? Cueva fue captado en colegio de sus hijos antes de iniciar demanda de divorcio

Christian Cueva fue visto en el colegio de sus hijos poco antes de formalizar la demanda de divorcio contra Pamela López, generando comentarios entre sus seguidores.

Christian Cueva es visto en el colegio de sus hijos en plena crisis legal con Pamela López.
19/12/2025

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención pública en medio de los conflictos legales y mediáticos con Pamela López. Mientras avanza el proceso de divorcio, el futbolista fue captado en el colegio de sus hijos durante una actividad de fin de año, hecho difundido por 'Instarándula' y que reavivó el debate sobre su rol familiar en esta etapa compleja.

Christian Cueva es visto en el colegio de sus hijos 

En medio del enfrentamiento legal con Pamela López, Christian Cueva sorprendió al aparecer en una actividad escolar de sus hijos. La información fue difundida por el portal Instarándula, del periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien compartió una imagen del futbolista en las instalaciones del centro educativo.

De acuerdo con la publicación, el mediocampista acudió al colegio el miércoles 17 de diciembre, presuntamente para participar en actividades de fin de año. En la fotografía difundida se observa a Cueva en el recinto pero no a Pamela López, lo que generó múltiples comentarios entre los usuarios, considerando un posible encuentro ocurrió poco antes de que el jugador presentara formalmente la demanda de divorcio por causal.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el exjugador de Emelec logró reencontrarse directamente con sus hijos durante esta visita ni si mantuvo algún intercambio con su aún esposa. Sin embargo, la sola presencia del futbolista en el colegio no pasó desapercibida y alimentó diversas interpretaciones en redes sociales.

El hecho también llamó la atención por darse en un contexto especialmente sensible, marcado por declaraciones públicas, demandas judiciales y constantes apariciones mediáticas. Para varios usuarios, la escena reflejaría el intento de Cueva por mantenerse presente en la vida de sus hijos, pese a las tensiones que rodean su separación.

Abogado de Pamela López cuestiona divorcio por causal que inició Christian Cueva: "No hay conducta deshonrosa"
Christian Cueva rompió en llanto al hablar de sus tres hijos

En el adelanto del espacio televisivo 'Esta Noche', 'Aladino' muestra un lado sensible poco habitual. Visiblemente afectado, el mediocampista, quien aún continúa legalmente casado con Pamela López, no pudo contener las lágrimas al referirse a sus tres hijos, fruto de su relación con la trujillana

"Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", se escucha decir a Cueva en el avance del programa, declaraciones que han generado gran expectativa entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

Pamela López revela audios de Cueva reconociendo deuda con su madre: "No le voy a poder completar"
En otro momento del avance de 'Esta noche', Christian Cueva acepta que Pamela Franco ingrese al set para acompañarlo durante la entrevista. Ambos se muestran dispuestos a dar su versión de los hechos y responder a los constantes comentarios y cuestionamientos que han surgido en torno a su relación sentimental. 

El futbolista aseguró que muchas de las versiones difundidas sobre ellos no se ajustan a la verdad. "Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", afirmó, mientras la cantante de cumbia se muestra visiblemente conmovida.

La reciente aparición de Christian Cueva en el colegio de sus hijos y su emotiva confesión televisiva confirman que el futbolista atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal, marcado por el proceso de divorcio con Pamela López y la exposición pública que lo acompaña dentro y fuera de las canchas.

Temas relacionados christian cueva denuncia divorcio Espectáculos Pamela Lopez Redes Sociales

