Pamela López revela audios de Cueva reconociendo deuda con su madre: "No le voy a poder completar"

Pamela López volvió a poner a Christian Cueva en el centro de la polémica tras revelar audios y conversaciones que evidenciarían que el futbolista mantiene una deuda pendiente con la madre de su expareja. La modelo mostró mensajes en los que 'Aladino' reconoce que le debe 80 mil soles a Betty Solórzano, contradiciendo sus recientes declaraciones en las que aseguraba no tener ningún saldo pendiente.

Pamela López expone los audios que comprometen a Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López mostró chats y grabaciones que supuestamente prueban que Christian Cueva reconoce la deuda con su madre. En las conversaciones, el futbolista admite que aún no ha cancelado los 80 mil soles y asegura que hará lo posible por cumplir con el pago.

"Señora Betty, ¿Cómo está? Yo recién estoy viniendo de entrenar. Sí, le pido disculpas... mire, yo ahorita justamente estoy en eso, porque en realidad me debió llegar el dinero ahora, pero, al parecer no... pero ya me dijeron que bueno entre mañana y el lunes debe estar, entonces le pido disculpas, pero no pasa del lunes, eso sí se lo aseguro", se le escucha decir en uno de los audios.

Sin embargo, según Pamela, Cueva no habría cumplido con lo prometido. Ante la demora, la madre de la influencer lo confrontó por WhatsApp, recordándole que la obligación de devolver el dinero era independiente de cualquier conflicto personal con su hija.

"Tus cosas personales que puedas tener con mi hija es muy aparte con el dinero que te presté. Ya prácticamente van a ser nueve meses y no veo ni un sol", le escribió Betty Solórzano.

Cueva se disculpa nuevamente y reconoce el retraso

Tras el último reclamo, Christian Cueva volvió a disculparse con la madre de Pamela López por el retraso en el pago. En un audio reciente, el futbolista explicó que sus compromisos laborales le impidieron mover el dinero a tiempo y ofreció adelantar parte del monto mientras se regulariza la deuda.

"Señora Betty, muy buenas tardes, disculpe que no la haya llamado. Lo que pasa es que, bueno, estuve en mis cosas, estuve todo el tiempo en mi trabajo y no pude moverme, recién estoy acá recogiendo a... entonces no la puede ver, me disculpa por favor. Quería decirle que bueno, que en realidad no le voy a poder completar todavía todo, entonces quería ver si es que si le podía adelantar algo, ¿no?", afirmó 'Aladino' en la conversación.

A pesar de estas palabras, Pamela López asegura que Cueva sigue debiendo la totalidad de los 80 mil soles, y que sus recientes declaraciones negando cualquier deuda generan aún más tensión en este conflicto familiar, dejando claro que la disputa económica continúa siendo un tema sensible y muy comentado en redes sociales.

En conclusión, el caso refleja la tensión entre Pamela López y Christian Cueva, vinculada tanto a asuntos personales como financieros. Los audios y mensajes confirmaron la existencia de la deuda, que hasta ahora el futbolista no ha saldado, manteniendo la polémica en el ámbito público.