Pamela López responde a la ex de Paul Michael tras salida con su hija: "Nos presentó como amiguitos"

La relación entre Paul Michael y su expareja Sofía Delgado, madre de su hija, sigue generando titulares. La polémica volvió a encenderse luego de que el cantante saliera con su pequeña acompañado de la familia de Pamela López, su actual pareja. Esta situación provocó que López se pronunciara públicamente y respondiera a las críticas sin rodeos.

Pamela López se pronuncia sobre la situación

En declaraciones al programa 'Amor y Fuego', Pamela López fue consultada sobre las indirectas de Sofía Delgado, quien habría cuestionado la reciente salida del cantante con su hija. La empresaria minimizó el conflicto y dejó claro que ella no ha faltado al respeto a nadie, subrayando que el manejo de la situación depende exclusivamente de Paul Michael y la madre de su hija.

"A mí me presentó como Pamela y a mis hijos como los amiguitos, eso es la verdad. El resto no puedo decir quién miente o quién dice la verdad... Yo no falto el respeto a nadie. Yo salgo con mis hijos, él sale con sus hijos, y quien debe respetar las decisiones que toma es él", señaló López.d...Yo no falto el respeto a nadie yo salgo con mis hijos el es el pdre sale con sus hijos el que debe respeto a las decisiones que toma es él" "

Asimismo, la trujillana dejó entrever que no busca prolongar la polémica con personas que no conoce, aunque no dudó en destacar que la niña le pareció "super dulce".

"Justamente para que no se especulen muchas cosas, me la presentó, la conocí, me pareció una niña super dulce, pero no quiero seguir hablando más por que yo me dedicó a mis hijos", añadió.

Aclara que no convive con Paul Michael

Pamela López también se refirió en 'Amor y Fuego' a las especulaciones sobre su relación con Paul Michael tras la difusión de imágenes de la salida con sus hijos. La influencer negó que convivan y recalcó que aún no ha presentado formalmente a sus propios hijos a la relación, aunque no descartó hacerlo en el futuro.

"No convivimos nosotros. Compartimos mucho tiempo juntos, pero no convivimos. Mis hijos aún no saben que tenemos una relación, pero ya lo vamos a resolver", explicó la expareja de Christian Cueva.

Con estas declaraciones, Pamela López dejó claro que su intención no es generar conflictos, sino mantener un ambiente de respeto entre todas las partes implicadas. Mientras Paul Michael continúa compartiendo momentos con su hija, la empresaria enfatiza que su relación con el cantante se mantiene discreta y que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos, evitando confrontaciones innecesarias con terceros.