Pamela Franco defiende a Christian Cueva de Pamela López por sus retoques: "Muchos somos malcriaditos de cara"

Hace unos días, Pamela López arremetió contra Christian Cueva luego que se sometería a unos retoquitos a su rostro. Es así como su actual pareja, Pamela Franco, salió a defender al pelotero afirmando que todos son 'malcriaditos' de rostro.

¡Pamela Franco 'saca cara' por Christian Cueva!

A través de una entrevista al terminar su concierto en Chorrillos, Pamela Franco fue consultada por las críticas que lanzó Pamela López a Christian Cueva por sus recientes retoquitos. Es así como sale a afirmar que la mayoría se ha realizado arreglitos en el rostro en algún momento.

De esta manera, la cantante de cumbia señala que ella y todos aquellos que se realizaron estos retoques serían 'malcriaditos' de cara como señaló Pamela López, indicando aparentemente que la influencer también formaría parte de este grupo debido a varios arreglitos.

"Hay muchas personas que somos malcriadas de cara porque también me he hecho mi rejuvenecimiento, mi retoque la verdad. También seré una malcriadita entonces. Así que todas las personas que nos hemos hecho retoquitos en algún momento en nuestras vidas, somos malcriaditas o malcriaditos", expresó.

¿Qué dijo Pamela López?

Pamela López apareció en una entrevista en vivo para el programa 'Ponte en la cola', donde estuvo respondiendo más detalles sobre su vida personal y los líos legales que lleva con su ex Christian Cueva, que llevan teniendo hace más de un año desde su polémica separación en medio de infidelidades.

Es así como el presentador Ricardo Rondón le consultó a la influencer sobre los recientes retoquitos que se realizó el futbolista de Emelec en Perú con la artista Pamela Franco. Ante esto, la actual pareja de Paul Michael despotricó contra su ex.

"Ay cosas que la ciencia no puede ayudar (¿En algún momento te dijo que se quería poner un rejuvenechip para levantar el líbido?) No, cuando uno ya nace malcriadito de cara ya no hay forma". Después de ello, Ricardo Rondón le señala que tiene tres hijos con el pelotero y ella responde: "Bueno hay otras cosas, gracias a Dios se parecen a mí".

De esta forma, Christian Cueva se realizó un tratamiento estético en su rostro junto a su pareja Pamela Franco. Así mismo, Pamela López no dudó en destruir al pelotero por sus 'retoquitos', pero la cantante de cumbia salió a defenderlo afirmando que todos se han arreglado con algún tratamiento en el rostro y todos estarían bajo el mismo 'saco' de críticas.